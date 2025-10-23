“사장님 나빠요” 블랑카 근황…다문화 인권 ‘개강사’ 됐다 [따만사]

외국인 노동자의 애환 대변했던 개그맨
“사장님 나빠요!” 2000년대 초반 전국을 웃게 했던 이 유행어는 외국인 노동자의 애환을 나타냈다. 유행어를 탄생시킨 개그맨 ‘블랑카’(본명 정철규·45)는 이제 방송 무대 대신 강단에 선다. 그는 웃음으로 다문화 가족에 대한 이해를 넓히고 그들의 인권을 지키고 있다. 일명 ‘개강사(개그맨+강사)’다.
외국인 노동자와 함께한 청춘
“스리랑카에서 온 블랑카”라고 자신을 소개하던 정 씨의 진짜 고향은 경남 창원이다. 2000년대 초, 대학생이던 그는 집안 형편이 어려워 병역 특례로 공장에 들어갔다. 용접 자격증이 있었지만 주로 힘든 라인에 투입됐다.
그곳에서 우즈베키스탄, 중국 등 여러 국적의 외국인 근로자들과 함께 일하며 현실을 목격했다. ‘다문화’라는 단어조차 생소하던 시절, 공장은 폭언과 차별이 일상이었다. 외국인 노동자들은 이름조차 불리지 않았고 반말과 욕설이 난무했다.
“’야 임마 이리와바. XX야 너 죽을래? 빨리 안해?’ 늘 이런식이었어요. 그분들도 다 알아듣는데”
정 씨는 나이 많은 외국인 근로자들에게 늘 존칭을 썼다. 그들이 “고맙다”며 미소 지으면 마음이 아팠다.
정 씨는 공장 상사들에게 말했다. “이분들도 이름으로 불러주세요.” 하지만 돌아온 대답은 “너나 잘해, 이 XX야. 어린놈의 X가 쓸데없는 소리 하고 있어”였다. 그 모멸감이 훗날 ‘블랑카’ 캐릭터의 출발점이 됐다.
외국인을 대신해 무대에…‘사장님 나빠요’의 탄생
정 씨는 어릴 때부터 꿈이 개그맨이었다. 공장에서 자신의 노력이 전혀 통하지 않는다는 것을 깨달은 정 씨는 훗날 개그맨이 돼서 내 목소리에 힘이 생기면 이 이야기를 방송에서 전하리라 다짐했다.
3년간의 산업기능요원을 마친 정 씨는 2004년 마침내 개그맨이 됐다. 청중들 앞에 서서 말로 웃기는 ‘스탠드업 코미디’ KBS ’폭소클럽’이 인기를 끌던 때 였다.
그가 무대에서 내뱉은 “사장님 나빠요! 뭡니까 이게~”는 대박을 터트렸다.
“사장님 계속 저 보고 ‘섀캬~일해라! 빨리빨리’라고 해서 제 한국 이름이 ‘섀캬’인줄 알았어요. 뭡니까 이게~”
그의 코미디는 단순한 외국인 흉내가 아니라, 공장에서 함께 일하던 우즈베키스탄 지인의 실제 사연이었다.
“제가 어릴 때부터 한국인 같이 안 생겨서 놀림을 많이 받았는데, 이 캐릭터로 나오니 진짜로 외국인인 줄로 아는 사람들이 많았어요.”
정 씨는 외국인에 대한 차별과 편견, 그리고 이해할 수 없는 한국 문화를 실랄하게 꼬집는 풍자를 매주 쏟아냈다. 그는 “블랑카가 마치 외국인 근로자와 다문화를 지칭하는 고유명사처럼 쓰였다”고 회상했다. 사람들은 점점 외국인 노동자의 고충과 다문화에 관심을 갖기 시작했다.
‘블랑카’는 단순한 캐릭터를 넘어 다문화를 상징하는 이름이 됐고, 전국 중고등학교 수능 모의고사 지문에도 등장했다.
폭소클럽 고별 무대에서는 주한 스리랑카 대사와 외국인 근로자 50여 명이 찾아와 감사장과 꽃다발을 전달했다. 스리랑카 대사는 “한국의 코미디언이 우리 이야기를 해줘서, 근로자들의 처우가 많이 개선됐다”며 감동했다.
기획사와 분쟁…우울증 터널
인기 정점에서 찾아온 시련도 있었다. 기획사와의 계약 분쟁으로 방송 활동이 중단됐고, 그는 우울증에 시달렸다.
“섭외가 끊기고, 방송이 막히니 제 자신이 쓸모 없는 사람처럼 느껴졌어요”
긴 우울증의 터널 속에서 수면제에 의지하던 그는, 다시 무대에 설 용기가 필요했다.
인생 전환점은 ‘다문화 자원봉사’였다.
다문화 강사로 두 번째 무대에 서다
정 씨는 다문화가족센터에서 아이들과 시간을 보내며 점점 웃음을 되찾았다. 다문화 아이들이 ‘형’이라고 부르며 웃어줄 때, 누군가의 힘이 될 수 있다는 사실을 깨달았고 다시 무대에 설 용기를 가졌다.
2018년, 정 씨는 여성가족부 산하 한국건강가정진흥원의 다문화 교육 전문 강사 시험에 합격했다. 개그맨이던 그는 이제 ‘개강사’(개그맨+강사)가 됐다. 무대만 바뀌었을 뿐 여전히 웃음을 전하는 일을 하고 있다. 유머로 다문화에 대한 이해와 공감을 이끌고 편견을 부수는 직업이다.
“그림자도 차별하실 건가요?”
그의 대표 강의 제목은 ‘그림자도 차별하실 건가요?’이다. 외적인 차이로 사람을 나누는 풍토를 꼬집는 함축적인 메시지다.
그는 초중고 교실은 물론, 지자체, 공무원 연수, 대학 강단, 기업 강연까지 전국 방방곡곡을 다니며 다문화에 대한 이해를 넓히고 있다.
다문화 청소년의 멘토로도 활동했다. 다문화 합창단에서 보조 교사로 활동하고, 다문화 어린이 댄스 대회도 인솔했다. 각종 다문화 행사 MC도 도맡아 한다.
“반말해서 죄송해요. 외국인인 줄 알았어요”어느날 정 씨가 팬과 사진을 찍고 있을 때 30대 남성이 다가와 반말로 말을 걸었다.
팬이 “반말 하시면 안 돼죠”라고 지적하자 그 남성은 “아 죄송해요. 저는 외국인인 줄 알았어요”라고 답했다. 외국인이면 반말해도 된다는 의식이 깔려 있던 것이다.
정 씨는 “다문화 외국인을 대하는 한국인의 태도는 20여 년간 많이 개선됐지만, 여전히 외국인을 무의식적으로 낮게 보는 시선이 남아 있다”고 말했다.
이어지는 다문화 가족 편지들다문화 가족들이 보내는 편지는 정 씨의 힘의 원천이다. 한 인도네시아인은 “우리의 목소리를 대신 내줘서 고맙다”며 감사의 편지를 보냈다.
공장에서 함께 일했던 또다른 외국인 노동자가 훗날 보낸 편지에는 “너는 그때도 우리를 위해줬고, 지금도 목소리를 내주고 있구나. 고맙다”고 적혀 있었다.
정 씨는 “지금 우리 주변의10가구 중 1가구가 다문화 가정”이라며 “이제는 다름을 인정하지 않으면 우리 사회의 미래가 흔들릴 수 있다. 부디 서로가 다문화에 공감하고 존중하는 사회로 정착해 나가기를 바란다”고 소망을 전했다.
