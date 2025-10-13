강남 길거리서 술취해 현직 시의원 폭행한 40대 체포

서울 강남 한복판에서 현직 시의원을 폭행한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
13일 서울 강남경찰서는 40대 남성 A 씨를 상해 혐의로 현행범 체포해 조사 중이라고 밝혔다.
A 씨는 11일 오후 11시 30분경 서울 강남구 압구정동 거리에서 술에 취해 시의원 B 씨를 폭행한 혐의를 받는다.
B 씨는 타박상과 찰과상을 입고 허리 통증을 호소하고 있는 상태다.
이들은 일면식도 없는 사이였던 것으로 확인됐다. 또 B 씨는 국민의힘 소속 시의원이었지만, A 씨는 해당 사실을 몰랐던 것으로 파악됐다.
당시 A 씨는 술에 취한 상태였다. 신고를 받고 출동한 경찰에 A 씨는 “B 씨가 마약을 했다”는 등 횡설수설한 것으로 전해졌다.
다만 A 씨에 대한 마약 간이검사에선 음성이 나왔고, B씨는 혐의점이 없어 마약검사를 실시하지 않았다.
경찰 조사에서 A 씨는 “술에 취해 이유 없이 범행했다”고 진술했다.
경찰은 A 씨에 대해 불구속 상태로 수사할 방침이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
