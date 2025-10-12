훈민정음 반포 579돌 ‘전북도민 한글 큰잔치’ 열려

전북도는 훈민정음 반포 579돌을 맞아 한글의 우수성과 가치를 알리기 위해 11일 한국소리문화의전당에서 ‘2025 도민과 함께하는 한글 큰잔치’를 진행했다고 12일 밝혔다.
행사는 한글 유공자 표창, 한글 공모전 우수작 시상, 한글 우수성을 담은 쇼츠 시청, 도립국악원 어린이교향악단 축하공연 순으로 진행돼 풍성한 볼거리를 제공했다. 전북도는 공모전 우수작으로 선정된 ‘한글사랑 노래’와 쇼츠를 향후 한글사랑 분위기 확산을 위해 활용할 예정이다.
기념식 직후에는 ‘문화예술로 바라본 한글의 우수성’을 주제로 김정배 원광대 교수와 가수 이한철이 함께하는 ‘한글사랑 이야기 음악회(토크콘서트)’가 열려 한글과 관련한 다양한 경험과 생각을 청중과 공유했다.
이와 함께 행사장에는 성인 문해 학습자 편지 쓰기와 문해교육사 체험수기 공모전 우수작이 전시돼 한글 학습의 소중함을 전했다. 한글서예 소망 쓰기 체험과 한글서예 유네스코 인류무형문화유산 등재 기원 퍼포먼스도 진행됐다.
김관영 전북도지사는 “노래와 드라마 등 한류 문화가 크게 사랑받으면서 한글도 세계인의 관심을 받고 있다”라며 “한글서예의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 적극 추진해 한글과 한글서예의 문화적 가치를 세계적으로 인정받을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
박영민 기자 minpress@donga.com
