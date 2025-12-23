수출 사상 첫 7000억 달러 눈앞… 반도체 고군분투

20일까지 6831억 달러 역대 최대

반도체 11월 누적수출, 작년치 넘어

부산항 신선대부두 야적장에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 2025.8.11 뉴스1

22일 관세청에 따르면 이달 20일까지 올해 누적 수출액은 6831억4600만 달러(잠정치)로 집계됐다. 전년 같은 기간보다 3.1% 증가한 수치다. 기존 역대 최대 연간 수출액인 지난해 6836억949만 달러보다 약 5억 달러 차이라 역대 최대 연간 수출액 경신이 확실시된다. 이달 하루 평균 수출액이 약 26억 달러였기 때문이다. 이대로면 사상 첫 연간 수출액 7000억 달러 돌파가 가능할 전망이다.올해 수출이 이처럼 호조를 보인 건 인공지능(AI) 덕분에 수요가 크게 늘어난 반도체 수출의 영향이 컸다.

반도체 뺀 품목 수출액은 작년보다 1.5% 줄어

수출 첫 7000억달러 눈앞

환율은 8개월만에 종가 1480원 넘어

다만 이 같은 수출 실적은 반도체 호황에 따른 ‘착시 효과’란 우려도 나온다. 반도체를 제외한 나머지 품목 수출액은 전년보다 줄었다. 올해 11월까지 누적 기준으로 반도체를 뺀 나머지 수출액은 4876억 달러로 지난해 같은 기간보다 1.5% 줄었다. 15대 주력 수출 품목을 따져봐도 반도체(19.8%), 자동차(2.0%), 선박(28.6%), 바이오헬스(7.0%), 컴퓨터(0.4%)를 제외한 나머지 10개 품목은 수출이 줄었다. 석유제품(―11.1%), 석유화학(―11.7%), 디스플레이(―10.3%), 이차전지(―11.8%) 등의 수출액은 두 자릿수 감소율을 보였다. 문제는 내년에도 이처럼 반도체와 비(非)반도체 수출 품목의 실적이 엇갈리는 현상이 이어질 가능성이 높다는 점이다.사상 최대 수출로 달러가 들어와도 정작 원-달러 환율은 여전히 상승세다. 22일 서울 외환시장에 원-달러 환율은 전 거래일보다 3.8원 오른(원화 가치 하락) 1480.1원에 주간 거래를 마쳤다. 원-달러 환율이 주간 거래 종가 기준으로 1480원을 넘긴 것은 올해 4월 9일(1484.1원) 이후 8개월여 만에 처음이다. 올해 4월은 도널드 트럼프 미국 행정부의 전방위적 관세 부과에 대한 불안감이 확산했던 시기였지만 현재는 대내외 이슈가 안정화되고 수출도 상승세인데 환율이 연일 고공 행진을 벌이는 모양새다. 이로써 이달 1∼22일 월간 평균 원-달러 환율도 1421.40원으로 치솟았다.

서정훈 하나은행 수석연구위원은 “일본의 기준금리가 최근 0.75%로 올랐음에도 엔화 약세가 이어지자 원화도 동조화 현상을 보이는 모습”이라며 “정부에서 환율 안정 대책을 연일 내놨지만 효과를 발휘하기에는 좀 더 시간이 필요할 것”이라고 말했다.