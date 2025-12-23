‘소속사 복귀’ 뉴진스 다니엘, 얼굴 꽁꽁 가리고 연탄 봉사 근황

그룹 뉴진스 멤버 다니엘이 연탄 나르기 봉사에 참여했다. 최근 러닝 활동에 이어 봉사 현장에 나선 근황이 공개되며 팬들의 관심을 모았다.
22일 지누션의 멤버 션은 인스타그램에 “다니엘의 첫 번째 연탄 봉사 ‘땀이 나네요, 그런데 행복해요’ 그렇게 천천히 한 걸음씩”이라며 다니엘과 함께 한 연탄 봉사 현장 사진을 올렸다.
다니엘은 최근 션과 함께 러닝에 매진하는 일상을 공유해왔다. 이번 봉사활동 역시 션과 동행한 것으로 알려지며, 운동과 나눔을 함께 실천하는 모습이 자연스럽게 연결됐다는 평가가 나온다. 팬들 사이에서는 “조용하지만 꾸준한 행보가 인상적”이라는 반응도 이어졌다.
한편 다니엘이 속한 뉴진스는 지난해 11월부터 소속사 어도어 와 갈등을 겪어왔다. 어도어는 지난해 12월 전속계약 유효 확인 소송을 제기했고, 법원은 올해 10월 30일 어도어의 손을 들어줬다.
이후 11월 뉴진스 멤버 중 해린과 혜인이 어도어 소속으로 활동하겠다고 밝혔으며, 이어 다니엘과 하니, 민지 측도 어도어 복귀 의사를 밝힌 바 있다. 활동 정상화 국면으로 접어든 가운데, 다니엘의 봉사 소식은 근황을 전하는 동시에 긍정적인 메시지를 전하고 있다.
