호랑이 상담가 이호선 “이효리 부럽다, 이상순이랑 살아서”

‘호랑이 상담가’로 알려진 이호선이 방송에서 가수 이상순을 향한 팬심을 솔직하게 고백했다. 강단 있는 이미지로 알려진 그가 예상 밖의 ‘소녀 감성’을 드러내며 시청자들의 웃음을 자아냈다.
지난 22일 방송된 채널A 예능 프로그램 절친 토큐멘터리 - 4인용식탁에는 이호선이 출연해 절친인 아나운서 이재용, 코미디언 정선희, 방송인 박경림을 집으로 초대했다.
함께 출연한 이들은 “이호선이 호랑이 같은 면 뒤에 소녀 감성을 갖춘 사람”이라고 언급했다.
정선희는 “(하루는) 라디오가 끝나고 엘리베이터를 탔는데 동시간대에 이상순씨가 진행한다. 퇴근 시간이 같으니까 같이 탔는데, 이호선이 없어지고 소녀가 돼서 ‘팬이에요’ 하더라”라며 목격한 내용을 전했다.
MC 박경림이 이를 듣고 “이상순 씨 팬이냐”고 질문하자, 이호선은 수줍어하며 “저 완전 팬이다. 부끄럽다”고 답했다.
이어 “내가 세상에서 두 남자를 좋아하는데 한 남자는 내 남편이고, 또 다른 남자는 이상순씨”라고 털어놨다.
이호선은 “남을 부러워하지 않는 게 자랑”이라면서도 “이효리씨가 부럽다. 이상순이랑 산다”라고 고백해 웃음을 자아냈다.
강렬한 상담가 이미지와는 다른 인간적인 면모가 드러난 이날 방송은, 이호선의 또 다른 얼굴을 보여주며 시청자들에게 색다른 재미를 안겼다.
