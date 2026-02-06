오세훈, 권영세 만나 “용산국제업무지구 1만 가구 불가”…정치적 지원 요청

오세훈 서울시장이 용산국제업무지구 주택 공급 확대 문제와 관련해 지역구 의원인 국민의힘 권영세 의원을 만나 정부의 ‘1만 가구 공급’ 계획에 반대 입장을 설명하고 정치적 지원을 요청했다.
오 시장은 6일 오전 서울시청 집무실에서 권 의원과 면담하며 “용산국제업무지구는 단순한 주택 공급 부지가 아니라 서울의 미래 성장동력을 책임질 핵심 공간”이라며 “학교 신설 등 추가 검토 과제를 해결하지 않은 채 1만 가구 공급을 추진하면 사업이 최소 2년 이상 지연될 수 있다”고 밝혔다.
오 시장은 “국제업무 기능을 유지하면서 주거 수요 확대에도 합리적으로 대응한다는 것이 서울시의 기본 원칙”이라며 “당초 계획한 6000가구, 많아도 8000가구 수준이 현실적이고 책임 있는 대안”이라고 말했다. 그는 “이미 상당 부분 양보했는데도 다시 1만 가구로 늘리겠다는 것은 속도가 중요한 시점에 합리적으로 이해하기 어렵다”고 했다.
정부는 지난달 29일 발표한 주택 공급 확대 대책(1·29 대책)을 통해 서울 도심 핵심 지역을 중심으로 주택 공급 물량을 늘려 부동산 시장 안정을 도모하겠다는 방침을 밝혔다. 이 대책에 용산국제업무지구 주택 물량을 기존 6000가구에서 1만 가구로 확대하는 방안이 포함됐다. 그러나 서울시와 용산구 등 지방자치단체는 주택 물량 확대가 국제업무 기능 약화와 기반시설 부담, 사업 지연으로 이어질 수 있다며 반대 입장을 밝히고 있어 정부와의 협의가 필요한 상황이다.
권 의원도 정부의 공급 확대 방안에 대해 우려를 나타냈다. 그는 “이미 8000가구 수준에서도 사업을 속도감 있게 추진해 공급 시기를 앞당기는 것이 중요하다”며 “주택 공급은 재개발·재건축 등 다른 방식으로도 충분히 가능하다”고 말했다.
권 의원은 2020년 태릉 CC에 1만 가구 공급을 추진했다가 주민 반발과 환경 논란 등으로 지연된 사례를 언급하며 “현실 여건을 고려하지 않은 공급 확대는 오히려 사업 속도를 늦출 수 있다”고 지적했다. 이어 “국가 성장 전략의 상징성이 큰 용산국제업무지구 사업이 주택 물량 논쟁으로 발목 잡히는 것은 바람직하지 않다”고 했다.
댓글 0