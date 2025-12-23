머라이어 캐리 ‘올 아이 원트…’, 빌보드 ‘핫100’ 21주 1위 또 신기록

명실상부 고전이 된 미국 팝스타 머라이어 캐리(Mariah Carey·머라이어 케리)의 캐럴 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas Is You·AIWFCIY)’가 발매 31년 만에 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서 새 기록을 쓴 데 이어 해당 기록을 자체 경신하고 있다.
22일(현지시간) 빌보드 홈페이지에 게재된 차트 예고기사에 따르면, 캐리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’는 지난 주에 이어 27일 자 ‘핫100’ 1위에 올랐다.
이에 따라 캐리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’는 해당 차트에서 비연속적으로 21주째 1위를 차지했다. 67년 역사의 이 차트 최장 기간 1위 기록을 지난 주 깬 데 이어 이를 한 주 더 늘렸다.
또한 캐리는 1990년 ‘비전 오브 러브(Vision of Love)’를 시작으로 19곡의 ‘핫100’ 1위곡을 보유 중인데, 이번 주 1위로 ‘핫100’에서 통산 비연속 100주 연속 1위라는 전례 없는 기록을 달성했다. 바베이도스 출신 팝스타 리애나가 60주로 2위, 영국의 전설적인 밴드 ‘비틀스’가 59주, 캐나다 힙합 제왕 드레이크가 56주로 그 뒤를 잇고 있다.
‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’는 또한 ‘핫100’에 78주째 머물며 영국 팝스타 두아 리파의 ‘레비테이팅(Levitating)’를 제치고, 여성 아티스트 최장 기간 차트 진입 기록을 세웠다.
‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’는 캐리가 1994년 발표한 앨범 ‘메리 크리스마스’에 실린 곡이다. 캐리와 프로듀서가 함께 만들었다. 역시 연말마다 소환되는 영화 ‘러브 액츄얼리’(2003) 등에 삽입되며 지속적인 인기를 누렸다.
특히 스트리밍 플랫폼이 계절별로 제공하는 플레이리스트를 선호하는 청취자가 많아지면서 이 노래가 부상하기 시작했다. 2017년 12월 처음으로 ‘핫100’ 10위권에 진입한 뒤 이후 꾸준히 역주행했다. 2018년 홀리데이 시즌에 처음으로 5위권에 진입한 뒤 2019년 3주간 1위, 2020년 2주간 1위, 2021년 3주간 1위, 2022년 4주간 1위, 2023년 2주간 1위, 작년 4주 간 1위를 차지했다. 크리스마스 홀리데이 시즌을 맞아 이번 주 ‘핫 100’ 톱10의 상위 9곡은 모두 캐럴로 채워졌다.
미국 가수 보비 헬름스의 ‘징글벨 록(Jingle Bell Rock)’이 지난 주보다 2계단 올라 2위를 차지했다. 1997년에 세상을 떠난 헬름스는 이 곡으로 ‘핫 100’에서 자신의 최고 순위를 경신했다. 이 곡은 2주 전 2위를 기록했던 영국 듀오 ‘왬!(Wham!)’의 ‘라스트 크리스마스(Last Christmas)’와 함께 ‘핫100’ 2위 안에 든 다섯 곡의 크리스마스 노래 중 하나다.
미국 가수 브렌다 리의 ‘록킹 어라운드 더 크리스마스 트리(Rockin’ Around The Christmas Tree)‘가 3위, 왬!의 ’라스트 크리스마스‘가 4위, 미국 팝스타 아리아나 그란데의 ’산타 텔 미(Santa Tell Me)‘가 5위다.
미국 가수 냇 ’킹‘ 콜의 ’더 크리스마스 송(The Christmas Song)(Merry Christmas to You)‘이 6위, 미국 팝스타 켈리 클락슨의 ’언더니스 더 트리(UNDERNEATH THE TREE)‘가 7위, 미국 가수 딘 마틴(Dean Martin)의 ’렛 잇 스노우! 렛 잇 스노우! 렛 잇 스노우!(Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!)‘가 8위, 미국 가수 앤디 윌리엄스의 ’잇츠 더 모스트 원더풀 타임 오브 더 이어(It‘s the Most Wonderful Time of the Year)’가 9위다.
이번 주 ‘핫100’에서 캐럴 외 가장 높은 순위는 미국 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트의 정규 12집 ‘더 라이프 오브 어 쇼걸(The Life of a Showgirl)’의 타이틀곡 ‘더 페이트 오브 오필리아’다. 지난 주 7위에서 3계단 하락한 10위에 걸렸다. 앞서 이 곡은 해당 차트에서 8주 연속 1위에 올랐었다. ‘안티-히어로(Anti-Hero)’와 함께 스위프트 커리어의 최장기 1위곡이다.
