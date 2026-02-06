트럼프, 日총선 앞 “다카이치 전면지지”…동아시아 선거개입 ‘이례적’

日 ‘전쟁가능국가’ 전환 힘싣기 분석도
도널드 트럼프 미국 대통령이 총선을 앞둔 다카이치 사나에 일본 총리를 공개 지지하고 나섰다. 트럼프 대통령은 그동안 남미·동유럽 일부 국가의 선거 관여한 적이 있다. 자신과 친분이 있는 지도자가 선거를 치를 때였다. 동아시아 국가의 선거에 개입한 것은 이례적인 일로 평가된다.
트럼프 대통령은 5일(현지 시간) 트루스소셜을 통해 “8일 위대한 나라 일본은 매우 중요한 선거(중의원 선거·총선)를 치른다”며 “다카이치 사나에 총리는 자신이 강력하고 힘세며 현명한 지도자이며 자기 나라를 진심으로 사랑한다는 점을 이미 입증했다”고 밝혔다.
그는 “나는 3월 19일에 다카이치 총리를 백악관에서 맞이하기를 기대한다”며 “미국과 일본은 국가안보뿐만 아니라 양국 모두에 크게 도움 되는 큰 무역 합의를 하기 위해 긴밀히 협력해왔다. 다카이치 총리는 그녀와 그녀의 연합(자민당-일본유신회 연립여당)이 하는 일에 대해 높게 평가받을 자격이 있는 사람”이라고 치켜세웠다.
이어 “미국 대통령으로서 영광스럽게도 그녀와 그녀의 매우 존경받는 연합이 대표하는 바에 완전하고 전면적인 지지를 표명한다”며 “그녀는 일본 국민을 실망시키지 않을 것”이라고 강한 지지를 표명했다.
일본은 한국 시간으로 일요일인 8일 선거를 앞두고 있다. 다카이치 총리가 포함된 집권 자민당과 연립 여당 파트너인 일본유신회가 과반 의석수를 훨씬 웃도는 성적을 낼 것이라는 전망이 나오고 있는 상황이다.
다카이치 총리는 일본의 헌법 개정을 통해 전쟁을 할 수 있는 국가로의 전환을 뜻하는 ‘보통국가’를 추구하고 있다. 일본의 개헌 행보에 트럼프 대통령이 힘을 실어주는 모양새가 됐다는 평가가 나오는 만큼, 일본 선거 이후 이를 둘러싼 국제적 분쟁에서 미일 밀착 행보가 어떤 영향을 줄 수 있을지에 대한 의견도 분분한 상황이다.
