‘공흥지구 특혜 의혹’ 김건희특검 조사 받은 양평 공무원 숨진채 발견

타살 혐의점 없어…유서 발견
김건희 여사 일가가 연루된 공흥지구 특혜 의혹 등으로 특검 조사를 받던 경기 양평군 간부 공무원이 숨진 채 발견됐다.
10일 양평군 등에 따르면 이날 오전 양평군청 50대 면장(5급) A 씨가 양평읍 자신의 집에 숨져 있는 것을 동료들이 발견하고 경찰에 신고했다.
혼자 사는 A 씨가 출근하지 않고 연락도 받지 않자, 이날 오전 11시 10분경 동료들이 집으로 직접 찾아갔다가 화장실에 숨져있는 A 씨를 발견했다.
타살 혐의점은 확인되지 않았다. 현장에는 A 씨가 남긴 것으로 추정되는 유서가 발견된 것으로 알려졌지만 내용은 공개되지 않았다.
A 씨의 유족들은 ‘이달 초 A 씨가 특검에 출석해 공흥지구와 관련한 의혹에 대해 조사받은 적이 있다‘라고 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 유족 진술, 현장 상황 등을 종합해 A 씨가 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 자세한 사망 경위를 조사하고 있다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
