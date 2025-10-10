동아일보

'공흥지구 특혜 의혹' 김건희특검 조사 받은 양평 공무원 숨진채 발견

  입력 2025년 10월 10일 17시 03분

타살 혐의점 없어…유서 발견

김건희 여사 일가가 연루된 공흥지구 특혜 의혹 등으로 특검 조사를 받던 경기 양평군 간부 공무원이 숨진 채 발견됐다.

10일 양평군 등에 따르면 이날 오전 양평군청 50대 면장(5급) A 씨가 양평읍 자신의 집에 숨져 있는 것을 동료들이 발견하고 경찰에 신고했다.

혼자 사는 A 씨가 출근하지 않고 연락도 받지 않자, 이날 오전 11시 10분경 동료들이 집으로 직접 찾아갔다가 화장실에 숨져있는 A 씨를 발견했다.

타살 혐의점은 확인되지 않았다. 현장에는 A 씨가 남긴 것으로 추정되는 유서가 발견된 것으로 알려졌지만 내용은 공개되지 않았다.

A 씨의 유족들은 ‘이달 초 A 씨가 특검에 출석해 공흥지구와 관련한 의혹에 대해 조사받은 적이 있다‘라고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 유족 진술, 현장 상황 등을 종합해 A 씨가 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 자세한 사망 경위를 조사하고 있다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
