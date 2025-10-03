추석연휴 첫날 곳곳 비…내일까지 남부 최대 150㎜

추석연휴 첫날이자 개천절인 3일 전국 곳곳에 비가 내려 이튿날까지 이어지겠다.
이날 기상청에 따르면 전국 대부분 지역에 비가 내리는 곳이 있겠고, 전남 해안과 제주를 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠다.
3∼4일 예상 강수량은 서울 등 수도권 5mm 미만, 강원 영동 5~20mm, 충청권 5~40mm, 전남 해안 30~80mm(많은 곳 100mm 이상), 경상권 5~80mm, 제주 30~80mm(많은 곳 150mm 이상) 등이다.
이번 비는 5일까지 이어질 수 있으나 소강상태를 보이는 곳이 많은 전망이다. 5일 예상 강수량 전국 대부분 지역에서 5mm 미만이다.
당분간 아침 기온은 평년(최저 9~17도)보다 높겠고, 낮 기온은 평년(최고 22~25도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 3일 낮최고기온은 19~26도, 4일 낮최고기온은 23~28도, 5일 낮최고기온은 24~27도 분포를 보일 것으로 예상된다.
한편 이날 기상청은 한국천문연구원 자료를 참고해 추석 당일(6일) 주요 도시의 월출 시각을 공개했다.
서울 오후 5시 32분, 인천 오후 5시 33분, 수원 오후 5시 32분, 강릉 오후 5시 24분, 춘천 오후 5시 29분, 대전 오후 5시 30분, 세종 오후 5시 31분, 청주 오후 5시 30분, 대구 오후 5시 26분, 부산 오후 5시 24분, 울산 오후 5시 23분, 광주 오후 5시 33분, 전주 오후 5시 32분, 제주 오후 5시 35분 등이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
