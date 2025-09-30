동아일보

제주 부장판사 3명, 근무시간에 낮술 먹고 노래방서 소란

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 30일 17시 13분

코멘트

글자크기 설정

노래방 주인과 실랑이로 경찰 출동
법원 “품위유지 위반” 경고 조치

제주지방법원 제201호 법정. 뉴스1
크게보기
제주지방법원 제201호 법정. 뉴스1
제주지법 부장판사 3명이 근무 중 술을 마시고 노래방에서 소란을 피우다 경찰까지 출동한 것으로 확인됐다. 법원은 이들에게 경고 조치했다.

30일 국회와 제주지법에 따르면 지난달 26일 법원 감사위원회는 제주지법 소속 오모 부장판사 등 3명에 대해 ‘경고’를 의결했다. 오 부장판사는 금요일인 지난해 6월 28일 낮 제주지법 인근 식당에서 동료 부장판사 2명과 행정관 1명 등과 함께 식당에서 술을 곁들인 식사를 한 뒤 노래방에 갔다. 하지만 술 냄새를 맡은 노래방 업주가 “나가달라”고 요구했고, 오 부장판사 등이 이를 거부해 소란을 피우면서 경찰이 출동했다.

이곳에서 나온 오 부장판사 일행은 다른 노래방에 다녀온 것으로 확인됐다. 이날 모임은 동석한 행정관의 해외 전출 송별회였다고 한다. 해당 행정관은 당시 휴가 중이라 징계를 받지 않았다.

이 사건을 심의한 감사위는 “품위유지 위반 사항에 해당하기 때문에 법원장이 엄중히 경고할 것을 권고한다”며 ‘경고’를 의결했다. 이에 대해 이흥권 제주지법원장은 “심려를 끼친 데 대해 법원장으로서 무거운 책임을 통감한다”며 “해당 법관들에게 재발 방지를 위해 노력할 것을 엄중 주의 촉구했다”고 밝혔다.

오 부장판사에 대해선 변호사 3명에게 회식비 후원을 요구한 의혹으로 대법원에 진정서가 제출된 상태다.

#제주지법#부장판사#노래방 소란#경고#품위유지 위반
제주=송은범 기자 seb1119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스