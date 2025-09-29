동아일보

‘대통령 전용기 민간인 탑승 논란’ 이원모 부인 소환 조사

  • 입력 2025년 9월 29일 11시 55분

김건희 특검, 한학자 총재 구속후 두번째 조사

윤석열 대통령과 부인 김건희 여사가 22일 새벽 2박4일간의 체코 공식방문을 마치고 귀국, 전용기인 공군 1호기에서 내리고 있다. (대통령실 제공) 2024.9.22
김건희 특검이 2022년 6월 나토 순방 당시 민간인 신분으로 대통령 전용기인 공군 1호기에 탑승한 사실이 알려져 논란이 된 이원모 전 대통령실 인사비서관의 부인 신모 씨를 불러 조사했다. 특검은 국민의힘 권성동 의원(구속 기소), 김상민 전 검사(구속 기소) 등 주요 구속 피의자들을 추석 연휴 전 기소할 방침이다.

29일 특검은 민간인 신분으로 대통령 전용기에 탑승한 신 씨를 피의자 신분으로 불러 조사 중이라고 밝혔다. 신 씨는 2022년 6월 윤석열 전 대통령의 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 순방에 동행해 김건희 여사의 일부 업무를 도운 것으로 알려졌다. 특검은 신 씨가 민간인 신분임에도 1호기에 탑승하고, 기타 수행원 신분으로 관용여권을 발급받은 경위 등을 조사할 방침이다. 특검은 신 씨 부친 기업인 자생한방바이오 횡령 의혹과 관련해서도 수사를 진행 중이다.

청탁금지법과 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 한학자 통일교 총재가 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)을 마친 뒤 법정을 나서고 있다. 2025.09.22 [서울=뉴시스]
한편 특검은 추석 연휴 직전인 이번 주 국민의힘 권성동 의원과 김상민 전 검사 등 주요 구속 피의자들을 연달아 기소할 방침이다. 권 의원과 김 전 검사, 양평고속도로 종점안 변경 당시 국토부 김모 서기관(구속 기소) 등의 법정 구속기간(20일)은 추석 연휴인 10월 4~7일 중 만료된다. 특검은 앞서 “통상 연휴 기간 내에 구속 기간이 만료되는 경우 연휴 전에 구속 기소를 하고 있다”고 설명한 바 있다.

권 의원은 2022년 1월 통일교 측으로부터 교단 지원 등 현안 청탁과 함께 1억 원의 불법 정치자금을 수수한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 김 전 검사는 김 여사 측에 이우환 화백의 그림을 건네며 총선 공천 등을 청탁한 혐의로 구속 기소됐다. 김 서기관은 양평고속도로 종점안 변경 과정에서 참여 용역업체에 압력을 가했다는 의혹을 받고 있다.

특검은 이날 오전 10시부터 정치자금법 위반 등 4개 혐의로 구속된 한 총재를 불러 조사하고 있다. 한 총재가 구속된 이후 받는 두 번째 조사다. 앞서 한 총재는 24일 4시간 30분가량 조사받고 26일 재출석을 요구받았으나 건강 문제를 이유로 응하지 않았다. 특검은 한 총재가 김건희 여사와 권 의원 등에 귀금속과 금품 등을 건넨 경위에 대해 계속해서 물을 예정이다.

손준영 기자 hand@donga.com
