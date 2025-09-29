“노후 생활비 月 350만원 필요… 조달가능 금액은 230만원 그쳐”

KB금융, 3000명 대상 설문조사
한국인들은 여유로운 노후 생활을 위해 월 350만 원이 필요하다고 생각하지만 실제 조달할 수 있는 생활비는 월 230만 원 수준인 것으로 나타났다.
KB금융지주 경영연구소는 올해 5월 30일부터 6월 18일까지 전국 25∼74세 남녀 3000명을 대상으로 설문 조사한 결과를 담은 ‘2025 KB골든라이프 보고서’를 28일 발표했다. 보고서에 따르면 노후에 기본적 의식주 해결만을 고려한 최소 생활비는 월 248만 원, 여행·여가 활동·손자녀 용돈 등에도 지출할 수 있는 적정 생활비는 월 350만 원으로 조사됐다.
하지만 응답자들이 현재 가구 소득과 지출, 저축 여력 등을 고려할 때 조달할 수 있는 노후 생활비는 월 230만 원인 것으로 나타났다. 이들이 스스로 생각하는 최소 생활비(248만 원)에도 못 미칠 뿐 아니라 적정 생활비(350만 원)의 65.7% 수준에 불과하다. 제대로 노후를 즐기며 살기에는 120만 원이 부족한 셈이다.
노후 생활비 조달 방법(복수 응답)으로는 국민연금(88.6%), 금융소득(50.2%), 근로소득(47.5%), 개인연금(47.8%), 퇴직연금(42.2%) 등이 꼽혔다.
아직 은퇴하지 않은 응답자들이 원하는 퇴직 연령은 평균 65세였다. 하지만 이미 은퇴한 응답자의 실제 퇴직 나이는 희망보다 9년 이른 평균 56세였다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
