해경 순직 관련 인천서장·파출소장·당직팀장 직위해제

갯벌에 고립된 중국 국적 남성을 홀로 구하다 순직한 해양경찰관 고 이재석 경사 사고와 관련해 인천해양경찰서장 등이 직위 해제됐다.
해양경찰청은 대기발령 상태인 이광진 인천해양경찰서장과 영흥파출소장, 영흥파출소 팀장 등 3명을 직위해제했다고 26일 밝혔다. 앞서 이 경사의 동료들은 기자회견을 통해 “파출소장이 직원들에게 ‘유족을 보면 눈물을 흘리고 아무 말 하지 말고 조용히 있어 달라’고 했다”며 “인천해경서장도 ‘유족들에게 어떠한 얘기도 하지 말라’고 했다”고 주장했다.
이재명 대통령은 이번 사고와 관련해 “해경이 아닌 외부의 독립적인 기관에 맡겨 엄정히 조사하라”고 지시했다. 이에 검사 5명으로 꾸려진 인천지검 순직해경전담수사팀은 이 서장 등 3명을 직권남용권리행사방해, 업무상 과실치사, 직무유기, 허위공문서작성 등 혐의로 수사하고 있다.
이 경사는 11일 오전 2시 7분경 인천 꽃섬 인근 갯벌에서 한 남성이 구조를 요청한다는 내용의 신고가 접수되자 혼자 현장으로 출동했다. 이 경사는 구조 과정에서 추가 인력이 필요할 것 같다고 팀장에게 보고했으나 인력은 투입되지 않았다. 남성에게 입고온 구명조끼를 벗어준 이 경사는 같은 날 오전 9시 41분경 심정지 상태로 발견됐으나 결국 숨졌다.
