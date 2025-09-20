“저게 가능해?”…포르쉐, 차 모양 그대로 ‘벽 뚫었다’

한 포르쉐 차량이 주차장 벽을 뚫고 나가는 사고가 발생한 가운데, 현장의 모습이 “만화 같다”는 반응이 쏟아지고 있다.
지난 18일 자동차 온라인 커뮤니티 보배드림엔 ‘포르쉐 카이엔, 주차장 벽 그대로 뚫었네요’라는 제목의 글이 게재됐다.
제보자는 “한 아파트 주차장에서 벌어진 사고”라며 “포르쉐 카이엔이 그대로 벽을 들이받으면서, 만화처럼 차 모양대로 벽이 뚫려 버렸다”고 설명했다.
함께 올라온 사진을 보면 지하 주차장 한쪽 벽면이 사고 차량인 포르쉐의 실루엣 그대로 뚫려있다. 또 벽돌 조각과 콘크리트 파편은 사방으로 튀어나와 여기저기 흩어져 있다.
포르쉐의 전면부는 범퍼와 보닛이 찌그러져 전손에 가까운 상태이고, 옆에 주차돼 있던 벤츠 차량 역시 우측면 부가 심하게 파손돼 사고 당시의 충격과 차량의 속도를 짐작 가능케 했다.
누리꾼들 사이에선 “벽 뚫고 퓨처 실사판이네”, “호그와트 가려 한 듯”, “블록 벽이라서 살았다. 다행이다”, “나의 로망을 실현해 줬다”, “만화를 너무 많이 보셨나”, “웃으면 안 될 사고인데 진짜 만화처럼 차 모양대로 뚫렸다”, “저렇게 영화 찍으려고 해도 못 할 듯”, “저렇게 돌진해서 벽을 뚫으려면 얼마나 밟은 거지? 처음에는 웃으면서 봤지만 생각해 보니 실상은 끔찍했을 듯” 등 반응이 나왔다.
