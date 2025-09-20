내란특검, 尹 24일 오전 출석통보… 평양 무인기 의혹 수사

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사하는 내란 특검(특별검사 조은석)이 윤석열 전 대통령에게 24일 출석해 조사를 받으라고 통보했다.
내란 특검은 20일 언론 공지를 통해 “특검은 윤 전 대통령에게 피의자 신분으로 오는 24일 오전 출석할 것을 통보했다”고 밝혔다. 특검은 ‘평양 무인기 침투’ 사건을 조사하기 위해 소환 통보를 한 것으로 전해졌다. 윤 전 대통령에게 적용된 혐의는 외환죄와 직권남용 권리행사방해 혐의 등이다.
특검은 지난해 10~11월 드론작전사령부가 북한에 무인기를 보낸 ‘평양 무인기 침투’ 사건과 관련해 비상계엄을 선포하기 전 무인기를 날려 북한의 공격을 유도하려 한 것인지 등을 들여다보고 있다. 특검은 앞서 7월경 “V(윤석열 전 대통령) 지시라고 들었다”는 녹취록을 확보한 것으로 알려졌다.
특검은 ‘평양 무인기 침투’ 의혹과 관련해 수사에 속도를 높이고 있다. 이틀 전인 18일에는 박안수 전 계엄사령관(전 육군참모총장), 김용대 전 드론작전사령관, 김명수 전 합동참모본부 의장을 동시에 조사했다. 전날에는 이승오 합참 작전본부장을 피의자 신분으로 다시 불러 조사했다.
다만 윤 전 대통령의 출석 여부는 불투명하다. 윤 전 대통령은 7월 10일 재구속된 이후 특검 수사와 재판에 모두 ‘보이콧’하고 있다. 이에 재판은 윤 전 대통령이 빠진 ‘궐석 재판’으로 진행 중이다. 윤 전 대통령은 측은 건강 문제와 더불어 특검 수사에 절차적 하자가 있어 출석할 수 없다는 입장이다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0