전국 행정복지센터에 게시될 국가 비전·국정 목표, 국민이 디자인한다

문화체육관광부(이하 문체부)는 새 정부의 다양한 정책에 대한 국민의 관심을 높이고, 국가 비전과 국정 목표 디자인을 국민과 함께 완성하기 위해 오는 10월 26일까지 ‘내가 알리는 모두의 국정과제, 영상‧디자인 공모전’을 개최한다고 밝혔다.
해당 공모전은 대한민국 국민이라면 누구나(개인 또는 4인 이하의 팀) 참여할 수 있다.
공모전은 두 부문으로 나누어 진행한다. 먼저, ‘내가 알리는 모두의 국정과제 유튜브 영상’ 부문에서는 국무회의에서 확정된 123개 국정과제 중, ‘내가 관심이 있고, 나와 국민 모두가 혜택을 볼 수 있는 정책을 알리는 영상’을 공모한다.
‘내가 디자인하는 국가 비전‧국정 목표’ 부문에서는 ‘국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국’이라는 국가 비전과, △국민이 하나 되는 정치 △세계를 이끄는 혁신 경제 △모두가 잘사는 균형성장 △기본이 튼튼한 사회 △국익 중심의 외교 안보의 5대 국정 목표를 잘 표현한 디자인을 찾는다. 디자인 부문의 수상작은 대통령실부터 전국 행정복지센터 등 관공서에 게시될 예정이다.
최종 수상작은 심사를 거쳐 11월 중에 발표할 예정이며, 수상자에게는 문체부 장관상과 함께 총상금 2800만 원을 수여한다.
문체부 정태경 소통지원관은 “이번 공모전은 국민이 국정과제를 직접 알리고, 국가 비전과 국정 목표를 디자인으로 완성하는 과정을 통해 국민이 주인인 나라를 실천하는 것”이라며 “많은 참여를 바란다.”라고 밝혔다.
