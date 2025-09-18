의식 잃고 쓰러진 70대 승객, 버스기사가 CPR로 살렸다

시내버스에서 의식을 잃은 70대 승객이 버스 기사의 신속한 대처로 목숨을 구했다.
18일 충남 천안시에 따르면 지난 6일 오후 4시경 동남구 목천읍 부근을 운행 중이던 400번 버스 안에서 70대 남성 A 씨가 의식을 잃고 쓰러졌다.
당시 해당 버스를 운전하던 삼안여객 소속 기사 최수일 씨(57)는 다른 승객들의 “사람이 쓰러졌다”는 소리에 놀라 급히 차량을 세웠다. 최 씨는 곧바로 119에 신고한 뒤 A 씨에게 달려가 상태를 살폈다. 응급처치가 필요하다고 판단한 그는 승객들의 도움을 받아 A 씨를 버스 바닥에 눕힌 뒤 심폐소생술(CPR)을 시행했다.
2분여 간의 CPR 끝에 A 씨는 의식을 되찾았다. 승객들은 A 씨를 부축해 의자에 앉혔다.
그러나 A 씨는 또다시 정신을 잃었다. 최 씨는 119구급대에게 전화 통화로 도움을 받으며 다시 CPR에 나섰다.
그는 구급대가 도착하기 전까지 주기적으로 A 씨의 맥박과 호흡을 확인했다. 곧이어 현장에 도착한 구급대에 환자를 인계했다.
A 씨는 병원으로 옮겨지던 구급차 안에서 의식을 되찾은 것으로 알려졌다. 현재 건강을 회복하고 있다.
최 씨는 “승객이 쓰러진 것을 보고 저절로 몸이 반응했다”며 “건강을 되찾은 것만으로도 큰 보람”이라고 밝혔다.
김석필 천안시장 권한대행은 “버스 운행 중에 발생한 돌발 상황에서 승무원이 침착하게 대처한 덕분에 인명피해를 막을 수 있었다”며 “운수종사자의 안전의식과 책임감을 잘 보여주는 모범사례”라고 했다.
시는 앞으로 승무원 대상 응급처치 및 안전교육을 강화해 유사 상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 할 계획이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
