‘주차난’ 남동산단에 공영주차장 379면 조성

연면적 1만1693㎡… 연내 준공
주차난이 심각한 인천 남동국가산업단지에 379면 규모의 공영주차장이 들어선다.
완공 땐 640대까지 주차 가능
인천시는 남동국가산단 내 남동근린공원 지하에 연면적 1만1693㎡ 규모의 공영주차장을 조성한다고 18일 밝혔다. 379대가 주차할 수 있는 이 주차장은 2023년 3월 착공해 올 연말 준공될 예정이다. 총 258억 원의 사업비가 투입됐으며 현재 공정률은 약 81%다.
시는 이번 주차장 조성으로 남동산단 내 공영주차장 규모가 기존 261면에서 640면으로 늘어나 열악한 주차 환경이 개선될 것으로 보고 있다. 인근 상권 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
1980년대 조성된 제조업 중심의 남동산단은 기반시설이 노후하고 주차난이 심각해 환경 개선이 시급한 곳이다. 시는 공영주차장 조성 외에도 2만1000㎡ 규모의 공원 조성, 녹지 정비, 도로환경 개선 사업 등도 함께 추진하고 있다.
시 관계자는 “남동산단은 인천 산업경제를 떠받치는 핵심 거점으로, 주차난 해소와 기반시설 확충은 산단 경쟁력 강화를 위한 필수 과제”라며 “앞으로도 공원·녹지·도로환경 정비 등 재생 사업을 지속적으로 추진해 낡은 이미지를 개선하고, 경쟁력 있는 산업단지로 탈바꿈할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
공승배 기자 ksb@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0