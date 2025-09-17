고양∼남양주, 차로 44분이면 간다

경기 북부 고속화도로 건설 추진
경기도가 고양에서 남양주까지 이동 시간을 98분 줄여 경기 북부 대개발을 이끌 ‘경기 북부 중심 고속화도로’ 건설을 추진한다.
양주 등 5개 시 연결… 2034년 개통
경기도는 16일 “수도권 제1·2순환고속도로 사이를 동서로 연결하는 새로운 고속화도로를 건설하겠다”며 “총연장 42.7km, 총사업비 2조506억 원 규모로 2034년 개통을 목표로 하고 있다”고 밝혔다. 이 도로는 고양·파주·양주·의정부·남양주 등 5개 시를 잇는다.
도로가 완공되면 서울∼문산, 서울∼양주, 세종∼포천, 하남∼남양주∼포천 등 경기 북부 남북축 4개 고속도로와 연결돼 교통망이 촘촘해진다. 특히 고양시 원당동∼남양주시 진접읍 구간은 국도 대신 새 도로를 이용하면 통행 거리가 78km에서 51km로, 통행 시간이 2시간 22분에서 44분으로 줄어든다. 도는 물류비용 절감 등 2조2498억 원의 경제 효과와 9650명의 고용 창출 효과가 있을 것으로 전망했다.
이번 사업은 민간투자사업(BTO) 방식으로 추진된다. 경기도는 ‘도민 펀드’를 도입해 민간 수익 독점 구조에서 벗어나 도민이 쉽게 투자하고 수익을 공유할 수 있도록 할 계획이다. 이를 통해 재정 투입 부담을 줄이고 민자 사업에 대한 부정적 인식도 개선할 방침이다. 도는 민간 투자사(도민 펀드)로부터 제안서를 접수한 뒤 기본계획 고시, 사업 시행자 지정, 실시계획 승인, 착공을 거쳐 2034년 개통한다는 구상이다. 경기도 관계자는 “국가 재정만으로는 추진 속도가 더딜 수 있다”며 “경기도가 주도해 신속히 사업을 진행하겠다”고 말했다.
