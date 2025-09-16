“왜 전화 안 받아” 파출소서 흉기 위협한 80대, 현장서 제압

이 과정에서 다행히 부상자는 발생하지 않은 것으로 알려졌다. 경찰은 특수공무집행방해 혐의로 A 씨를 체포했다. 조사 결과 A 씨가 112나 파출소에 전화한 기록은 없었던 것으로 알려졌다.