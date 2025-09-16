경주 보문관광단지, APEC 이후 11개 기업 5000억 원 민간투자 대개발 추진

경북문화관광공사가 오는 10월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의 이후 지역 발전을 위한 미래 청사진을 그리고 있다. 핵심은 1976년 조성돼 올해 50년을 맞은 경주 보문관광단지를 획기적으로 개선하는 것이다.
경북문화관광공사는 최근 경주시 신평동 본사 1층 대회의장에서 ‘포스트(POST)-APEC 보문 2030’ 민간투자 상생 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다. 이 자리에는 조용준 우양산업개발㈜ 대표, 박소영 ㈜골든블루 대표, 김승환 보문콜로세움㈜ 대표, 박윤경 케이케이㈜ 대표, 인동성 스타벅스 보문로점 대표, 구주령 ㈜경주세계자동차박물관 대표, 조은진 ㈜정윤 대표, 김정하 보문 상가·휴양시설 대표, 백승엽 ㈜건우금속 대표, 이찬희 ㈜원용홀딩스 대표, 김해수 엘로우카페 대표 등 11개 기업과 상가·휴양시설 대표가 참석했다.
협약에 따라 이들 기업은 보문관광단지 내 10곳에 2030년까지 총 5000억 원을 투자한다. 호텔·상가·관광·휴양·오락시설 등 문화 복합 인프라를 조성할 예정이다. 경북문화관광공사는 투자 이행을 위해 행정 절차를 적극 지원하고, 600여 개의 신규 일자리 창출을 돕는다.
● 보문관광단지 대변신 기대
주요 사업을 보면 우양산업개발은 옛 신라밀레니엄파크 부지 12만4647㎡에 세계적 호텔 브랜드 하얏트를 유치해 객실 130실, 글램핑 20동 규모의 시설을 짓는다. 골든블루는 같은 부지 4만9587㎡에 관광형 위스키 증류소와 복합문화공간을 조성해 ‘K-위스키 성지’로 만든다는 구상이다. 케이케이는 인근 9582㎡ 주유소 부지에 4성급 리조트형 호텔(168실)과 개방형 정원을 건립한다.
보문콜로세움은 3219㎡ 부지에 중장년층을 위한 골프 테마 복합시설을 조성해 콜프텔 48실과 스크린 파크골프장을 설치한다. 경주세계자동차박물관은 기존 공간을 확장해 전시·체험·놀이형 복합시설로 업그레이드할 계획이다.
이 같은 대규모 민간 투자는 경북문화관광공사가 지난해 관광진흥법 개정을 미리 파악해 준비한 결과다. 올해 4월 23일 개정된 법 시행규칙에 따라 ‘복합시설지구’ 제도를 전국 최초로 적용해 숙박·상가·휴양오락 시설을 한 구역에 설치할 수 있게 했다. 대부분의 참여 기업은 부지 용도 변경 문제로 신규 투자에 어려움을 겪고 있었으나 이번에 해결됐다.
경북문화관광공사는 제도 시행 1년 전부터 민간투자 환경개선 사업을 준비했다. 지난해 하반기 보문관광단지 입주업체 114곳을 대상으로 설문·방문 조사를 실시해 애로사항을 청취하고, 투자 기준을 마련해 설명회를 열었다. 이후 사업계획서를 접수·평가해 조성계획 변경을 마무리했다.
● 2년 내 착공·5년 내 준공 원칙
공사는 2년 내 착공, 5년 내 준공을 원칙으로 사업 이행을 관리한다. 불이행 시 협약 해제, 원상복구, 이행보증금 귀속 등 제재를 받을 수 있다. 투자 기업들은 장학금 지원, 지역 인재 채용, 전문 인력 양성, 경주시민 할인제 등 지역사회와 상생 방안도 약속했다.
경북문화관광공사는 경북도·경주시와 협력해 조성계획 변경 절차를 신속히 마치고 내년부터 순차적으로 착공, 2030년까지 단계적 준공·개장을 목표로 한다. 또 투자 실행률, 공공기여 이행, 고용 성과를 정례 점검해 APEC 이후에도 지속 가능한 상생 모델을 완성할 계획이다.
이번 협약은 슬럼화 위기를 겪던 보문관광단지의 50년 숙원을 풀고 재도약의 길을 열었다는 평가를 받는다. 김남일 경북문화관광공사 사장은 “지방 소멸 위기 속에서 이번 민간투자 유치는 생존을 위한 절실한 선택이었다. 보문관광단지가 제2의 도약을 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
