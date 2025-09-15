70대가 초등생에 “예쁘다”했다가 신고당해…경찰 “무혐의”

전북 군산시에서 하교 중이던 초등생 여아에게 “예쁘다”는 취지로 말을 건넨 70대 남성이 경찰 조사를 받고 있다.
15일 군산경찰서에 따르면 지난 10일 “이틀 전 군산시 조촌동 한 초등학교 근처에서 처음 보는 할아버지가 9세 자녀에게 ‘예쁘다’며 말을 걸었다”는 내용의 신고가 접수됐다.
경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 70대 남성 A 씨를 특정하고 신고 당일인 10일 오후 11시경 군산시 내흥동 한 주택에서 그를 임의동행했다.
A 씨는 지난 8일 오후 3시경 초등학교 인근에서 차량을 운전하다가 차창을 연 뒤 초등생 한 명에게 말을 걸고 현장을 떠난 것으로 알려졌다.
경찰 조사에서 A 씨는 “손녀 생각이 나서 단지 아이를 보고 예쁘다고 한 정도지 유괴를 시도하려던 것은 아니다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 “입건 전 조사를 거쳐 범죄 혐의점이 없다고 판단했다”고 밝혔다. 경찰은 사건을 불입건으로 종결할 예정이다.
최근 전국 곳곳에서 초등학생 대상 유괴 미수 사건이 잇따라 발생하며 학부모들의 불안감이 커지고 있다.
경찰은 이달 12일부터 내달 2일까지 전국 6183개 초등학교 인근에 경찰력을 집중 배치해 순찰을 실시하고, 수상한 인물이나 차량에 대한 검문검색을 진행할 방침이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
