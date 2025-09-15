부산 서면서 흉기 들고 활보한 20대…경찰에 잡히자 “장난삼아”

양손에 흉기를 들고 부산 시내를 돌아다닌 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
부산 부산진경찰서는 공공장소 흉기 소지 혐의로 20대 남성 A 씨를 체포해 불구속 입건했다고 15일 밝혔다. A 씨는 9일 오후 6시 20분경 부산진구 서면 일대에서 칼을 들고 돌아다닌 혐의를 받는다. 당시 인근에 있던 부산경찰청 기동순찰대는 “양손에 칼을 들고 시민 사이를 활보하는 사람이 있다”는 신고를 받은 뒤 곧바로 수색에 나섰다.
경찰은 현장 불심검문을 통해 A 씨가 주머니에 숨긴 흉기 1점을 압수했고, 화장실 근처에 숨겨진 흉기 1점을 추가로 발견해 현행범으로 A 씨를 체포했다. A 씨는 경찰 조사에서 “장난삼아 칼을 들고 다니며 촬영했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. A 씨가 흉기를 든 모습을 동영상으로 촬영한 20대 남성 B 씨의 공모 여부도 조사 중이다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0