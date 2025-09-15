동아일보

부산 서면서 흉기 들고 활보한 20대…경찰에 잡히자 “장난삼아”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 15일 12시 57분

코멘트

글자크기 설정

지난 9일 부산경찰청 기동순찰대가 흉기를 들고 거리를 활보한 것으로 추정되는 20대 남성들을 상대로 불심검문을 하고 있다. 부산경찰청 제공 CCTV 영상 갈무리
크게보기
지난 9일 부산경찰청 기동순찰대가 흉기를 들고 거리를 활보한 것으로 추정되는 20대 남성들을 상대로 불심검문을 하고 있다. 부산경찰청 제공 CCTV 영상 갈무리
양손에 흉기를 들고 부산 시내를 돌아다닌 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

부산 부산진경찰서는 공공장소 흉기 소지 혐의로 20대 남성 A 씨를 체포해 불구속 입건했다고 15일 밝혔다. A 씨는 9일 오후 6시 20분경 부산진구 서면 일대에서 칼을 들고 돌아다닌 혐의를 받는다. 당시 인근에 있던 부산경찰청 기동순찰대는 “양손에 칼을 들고 시민 사이를 활보하는 사람이 있다”는 신고를 받은 뒤 곧바로 수색에 나섰다.

경찰은 현장 불심검문을 통해 A 씨가 주머니에 숨긴 흉기 1점을 압수했고, 화장실 근처에 숨겨진 흉기 1점을 추가로 발견해 현행범으로 A 씨를 체포했다. A 씨는 경찰 조사에서 “장난삼아 칼을 들고 다니며 촬영했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. A 씨가 흉기를 든 모습을 동영상으로 촬영한 20대 남성 B 씨의 공모 여부도 조사 중이다.

#부산#흉기소지#20대남성#경찰체포#현행범
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0