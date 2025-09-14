“죄수복-머그샷 뒤 ‘니하오’ 조롱… ‘삶은 콩’만 보면 치떨려”

곰팡이 침대·콩밥에 72명 한방 수용
“케이블타이에 묶이고 머그샷까지 찍혔다”
회사 접촉 전면 차단, 미란다 고지 없이 체포
“사인하면 나가는 줄 알았는데 곧장 구금됐다”
“미국은 절대 안 간다” 트라우마 호소
“니하오(你好·중국어로 안녕하세요)” “Can You Speak English(영어 할 줄 아는가)?”
미국 이민 당국의 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(HL-GA) 건설 현장 단속으로 구금된 후 귀국한 한 근로자는 현지 구금 과정에서 이 같은 인종차별 및 모욕성 발언을 들었다고 토로했다. 구금자들은 충분한 법적 고지 없이 체포됐고, 곰팡이 핀 침대에서 70여명이 생활하는 등 참혹한 시설에서 생활했던 것으로 드러났다. 한 근로자는 “영화에서만 보던 ‘죄수’ 취급을 당했다”고 했다.
● 72명이 한데 수용… 인종차별성 발언도
14일 현지 근로자와 가족의 설명에 따르면, 이민세관단속국(ICE) 요원들은 지난 4일 오후 외국인 체포 영장 서류를 내밀며 체포를 시작했다. 통역은 제공되지 않았고, 미란다 원칙 고지도 없었다. 한 근로자는 “수갑이 부족했는지 케이블타이로 양손을 묶였다. 약도 못 챙긴 당뇨 환자도 있었다”고 말했다.
LG에너지솔루션 협력업체 근로자 A 씨의 가족은 “당시 근로자들은 (서류에) 사인하면 나가는 거라고 생각해서 사인을 했는데 나중에 번역기로 보니까 체포에 동의한다는 의미였다. (서류에 대한) 제대로 된 설명은 없었다”고 말했다. A 씨는 비즈니스 목적의 단기 상용비자(B1)를 소지하고 있었기에 곧장 풀려날 거라고 생각했지만, 서류에 서명하자 곧장 구금시설로 끌려가 크게 당황했다고 한다.
구금시설 환경은 처참했다. 근로자들은 구금 초반 72인실 임시 시설에 한꺼번에 수용됐다. 2층 침대와 함께 공용 변기 4개, 소변기 2개가 있었고, 바깥은 볼 수 없는 구조인 것으로 전해졌다. 매트엔 곰팡이가 슬고 난방시설도 제대로 작동하지 않은 것으로 알려졌다. 한 구금자 측은 “근로자들에게 속옷과 양말은 1개씩만 제공됐었고, 미국 영화에서 본 것처럼 죄수복을 입고 머그샷을 찍었다”고 전했다. 이들은 수용소 같은 시설에서 약 4일을 지낸 뒤에야 2인 1실 방을 배정받았다. 구금된 LG에너지솔루션 협력업체 근로자 이모 씨(36) 측 가족은 “밥은 대부분 삶은 콩이었다. 콩만 보면 치가 떨린다더라”고 전했다.
구금 이후 약 3일이 지나자 ICE의 인터뷰가 시작됐다. 체포 및 인터뷰 등 과정에서 미 요원들이 ‘노스 코리아’ ‘로켓맨’ 등 북한 관련 조롱과 “니하오” “영어 할 줄 아나” 같은 인종차별적 발언을 서슴지 않았다는 증언이 나왔다.
● 당국, 회사와 소통 엄금… 조지아 외에서도 대거 귀국
미 당국은 회사 관계자들과의 면담을 모두 제한하고 철저히 단속했다는 증언도 나왔다. 협력업체 장모 씨(43) 가족은 “현지법인 사장이 면회를 오지 않아 구금 내내 불안했었다” “나중에 알고 보니 미국에서 면회를 허가해 주지 않았다고 들었다”고 전했다. 이 씨 가족도 “현지에서 모든 소통은 업체에서 선임한 인권 변호사하고만 가능하게 제한했다”며 “회사 관계자들과 접촉은 일제히 차단하고 면도기 등 필요한 물품 요구도 모두 변호사하고만 소통하게 했다”고 전했다.
근로자들은 ‘미국 트라우마’를 호소했다. 이 씨의 가족은 “(구금됐던 가족이) 미국은 이제 앞으로 안 갈 거라고 하더라. 당분간 트라우마 잊을 때까지는 안 갈 모양이다. 차라리 중국 등 다른 나라는 몰라도 미국은 안 가고 싶다고 하더라”고 전했다. 장 씨 가족도 “(장 씨가) 미국은 절대 안 갈 것”이라고 말했다.
한편 조지아주뿐 아니라 미국 내 다른 지역에서 일하던 한국인들도 대거 귀국하고 있는 것으로 나타났다. LG에너지솔루션 협력사 직원인 B 씨(43)는 LG에너지솔루션 공장이 있는 홀랜드에서 12일 귀국했다. ESTA(전자여행허가)를 보유한 채 일하던 B 씨는 “우리 팀은 조지아 체포 사태가 터진 다음날부터 출근을 아예 하지 않았다”며 “현지 뉴스에서 장갑차와 총 든 경찰이 출동하는 것을 보고 두려움을 많이 느꼈다. 다음은 홀랜드라는 이야기도 많이 돌았다. 만약 잡히면 다시 미국으로 들어가지 못한다는 위협을 느꼈다”고 말했다. 이어 “(체포 후) 금·토·일 3일을 대기하고 8일(월요일) LG에너지솔루션 측에서 ESTA, B1, B2 비자를 가진 근로자는 모두 빼라는 지시가 와서 귀국하게 됐다”고 말했다.
댓글 0