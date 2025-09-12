4인가구 건보료 51만원 넘으면 ‘2차 소비쿠폰’ 못 받는다

소득원이 2인 이상인 맞벌이 등 다소득원 가구는 가구원 수를 1명 추가한 기준을 적용한다. 예컨대 부부가 둘 다 직장에 다니는 4인 가구는 4인 가구 기준인 51만 원이 아닌 5인 가구 기준인 60만 원 이하라면 지급 대상이다.
지역가입자의 경우 직장가입자보다는 건강보험료 기준액이 소폭 완화된다. 1인 가구 기준은 동일하고 2인 가구 31만 원, 3인 가구 39만 원, 4인 가구 50만 원이다.
가구 내 직장가입자와 지역가입자가 모두 있는 혼합가입자는 2인 가구 33만 원, 3인 가구 42만 원, 4인 가구 52만 원이 기준이다.
오는 15일부터 국민비서 알림 서비스를 신청한 국민을 대상으로 2차 지급 대상자 여부를 안내한다. 국민비서 알림 서비스는 네이버앱·카카오톡·토스·국민비서 홈페이지 등을 통해 신청할 수 있다. 1차 소비쿠폰 때 이미 국민비서 알림 서비스를 신청한 경우 별도 절차 없이 알림을 받을 수 있다. 22일 오전 9시부터는 카드사나 건강보험공단 홈페이지, 은행 영업점, 읍면동 주민센터 등에서도 대상자 여부를 확인할 수 있다.
대상자 선정 결과에 이의가 있으면 이의 신청을 할 수 있다.
● 22일 오전 9시부터 신청
소비쿠폰 신청은 이달 22일 오전 9시부터 내달 31일 오후 6시까지 가능하다.
온라인은 9개 카드사와 네이버페이·카카오페이·토스·케이뱅크 등 간편결제 앱, 건강보험공단 홈페이지·앱에서 할 수 있다. 오프라인은 카드 연계 은행 영업점과 읍면동 주민센터를 통해 진행된다.
2006년 12월 31일 이전 출생한 성인은 개인별로 신청이 가능하다. 미성년자는 주민등록 세대주가 신청해 수령할 수 있다. 다만 주민등록표에 세대주 지위를 가진 성인이 없거나 세대주와의 관계가 ‘동거인’으로 기재되는 경우에는 미성년자가 직접 신청해 받을 수 있다.
1차 신청 때와 마찬가지로 신용·체크카드, 지역사랑상품권, 선불카드 가운데 선택해 지급된다.
신청 첫 주인 오는 22~26일은 1차처럼 출생연도 끝자리에 따라 신청 요일이 달라지는 요일제를 적용한다. 끝자리가 1·6인 경우 월요일, 2·7는 화요일, 3·8은 수요일, 4·9는 목요일 5·0은 금요일에 신청할 수 있다.
전통시장·동네마트·식당·미용실 등 연매출 30억 원 이하 소상공인 업종에서 사용 가능하다. 다만 친환경 농산물 소비 확대 등 지역생협의 공익적 성격을 고려해 연 매출액 30억 원을 초과하는 생협매장에서는 소비쿠폰을 사용할 수 있다.
대형마트·창고형마트·백화점이나 쿠팡·배달의민족 같은 온라인 쇼핑몰·배달앱에선 여전히 사용이 불가능하다. 정부는 지난달 22일부터 일부 읍·면 지역 하나로마트와 로컬푸드직매장은 사용처에 포함했다.
