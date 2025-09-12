AI 시대, 일자리 시장은?…노동부, 산업전환 일자리포럼 출범

신기술 인재 교육 강화…‘AI 대응 일자리 정책 로드맵’ 마련
노동장관 “AI, 기존 일자리에 도전…고용 충격 최소화할 것”
인공지능(AI)이 빠르게 성장하면서 우리 일자리 시장에 미치는 영향을 대비하기 위한 논의체가 출범했다.
고용노동부는 12일 서울 중구에서 ‘AI 산업전환과 일자리’ 포럼을 출범하고 1차 회의를 개최했다.
이번 포럼은 AI 기술 발달이 노동시장에 미치는 영향을 현장 사례를 바탕으로 분석하고, AI 기술 발전과 AI 기반 서비스 확대로 인한 산업구조와 고용형태 등 노동과 일자리의 근본적 변화가 예상됨에 따라 이에 대응할 수 있는 중장기 고용노동 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다.
이날 첫 회의에는 AI 전문가와 고용노동분야 전문가 13명이 참여했다. 김유철 LG AI연구원 전략부문장이 ‘AI 기술 발전 현황 및 노동시장에 미치는 영향’을, 김득중 정보통신산업진흥원 부원장이 ‘정부의 AI 전환 대응 정책’을 주제로 발표하고 자유로운 토론이 이어졌다.
우선 김 전략부문장은 실제 산업현장의 AI 적용 사례를 설명하면서 AI 시대에 맞는 직무 재정의와 재교육은 전문인력 양성과 함께 매우 시급하고 중요한 문제라고 지적했다.
김 원장은 미·중 기술패권 대립이 심화하고 있는 가운데, 새 정부가 AI 3대 강국을 목표로 기술 기반 시설 강화와 산업 분야 지원을 균형있게 추진하고 있다고 설명했다.
포럼은 이날 1차 회의에 이어 월 1~2회 정기적으로 개최되고, AI 활용 기업 및 접목 행정사례 분석, AI 전환에 따른 인재 양성 및 인사노무관리의 법적 쟁점, AI 전환에 따른 사회안전망 및 AI 활용 고용노동서비스 개선과 같은 의제를 논의할 예정이다. 이를 가칭 ‘AI 대응 일자리정책 로드맵’ 마련에 참고할 계획이다.
한편 노동부는 현장에서 필요로 하는 AI 실무인재 양성을 위해 신기술 중심의 직업훈련을 더욱 강화한다. 2026년 예산안에는 AI 등 첨단산업·디지털 핵심 실무인재 5만명을 양성하고 AI 훈련을 위한 기반 시설 확충, 중소기업의 AI 기초·융합 과정을 지원하는 내용 등이 반영됐다.
김영훈 노동부 장관은 “AI는 생산성과 효율성을 높이는 기회인 동시에 기존 일자리 변화와 대체를 불러올 수 있는 도전이기도 하다”며, “기술 발전의 흐름에서 발생할 수 있는 고용 충격을 최소화하고 일하는 사람이 새로운 기술환경에 적응할 수 있도록 직업훈련을 강화하며 AI 기반 고용노동서비스를 통해 국민 누구나 공정하고 안전한 노동환경을 보장받을 수 있는 방안을 모색해나가겠다”고 말했다.
