‘맨홀서 직원 구하다가 뇌사’ 이용호씨, 장기기증으로 3명에 새 생명

지난 7월 인천 맨홀 사고 당시 직원을 구하려다 뇌사 상태에 빠진 이용호 씨(48)가 뇌사 장기기증으로 3명에게 새 생명을 선물했다.
11일 한국장기조직기증원에 따르면 이 씨는 지난 7월 14일 인하대병원에서 간과 양측 신장을 3명에게 각각 기증해 소중한 생명을 살리고 떠났다.
이 씨는 지난 7월 6일 맨홀 안에서 작업을 하던 직원이 올라오던 도중 쓰러진 것을 구하기 위해 맨홀 안으로 들어갔다가 함께 쓰러졌다. 이 씨는 하루가 지나 구조됐지만, 의식을 회복하지 못하고 뇌사상태가 되고 말았다.
이 씨는 선천적으로 한쪽 눈이 안 보여 아픈 사람의 마음을 잘 알기에 주변에 힘든 사람이 있으면 도움을 주고, 마음을 표현하고는 했다. 가족들은 그런 이 씨의 성향을 알기에 마지막 순간도 다른 사람을 돕는 일을 하기를 바라는 마음으로 기증을 결심했다.
가족들은 또 4개월 된 막내 아이를 포함한 이 씨의 다섯 자녀들이 자라면서 아빠를 기억할 때 다른 사람을 살린 자랑스러운 사람이며, 어디선가 살아 숨 쉬고 있다고 생각하길 바라는 마음이었다고 한다. 이 씨는 뇌사 장기기증으로 간장, 신장(양측)을 기증해 3명의 생명을 살렸다.
대구광역시에서 2남 2녀 중 막내로 태어난 이 씨는 유순하고 힘든 사람을 보면 언제든 먼저 나서서 도움을 주려는 따뜻한 마음을 가졌다. 어릴 적부터 만들기와 목공 배우길 좋아했다. 졸업 후 상하수도 점검 일을 배우다가 사업체를 설립해 경북 지역 상하수도 점검 일을 10년 넘게 했다.
지인의 소개로 필리핀 국적 아내와 결혼해 5명의 자녀를 두었고, 아이를 돌보기에 바쁜 아내를 위해 집에 오면 아이들과 놀아주고 집안 모든 일도 맡아서 해주는 자상한 남편이자 아이들에게는 친구 같은 아빠였다.
이 씨의 누나는 “네가 지키려고 했던 가족들 우리가 함께 지키면서 살 테니까. 너도 하늘나라에서 잘 지내고 있는지 잘 지켜봐 줘. 사랑해. 내 동생”이라고 말했고, 아내는 “여보. 엄마, 아빠 그리고 아이들을 위해서 최선을 다 할 테니 걱정하지 말아요. 우리가 다시 만날 수 있도록 계속 기도할게”라며 이 씨를 기렸다.
