울주군 농업기술센터에 ‘입원’되는 반려식물병원

울산시농업기술센터가 10일 반려식물병원 개소식을 열고 운영에 들어갔다.
울주군 청량읍 농업기술센터 내에 마련된 반려식물병원은 시민이 기르는 반려식물을 대상으로 병해충 진단과 식물별 관리 방법 상담을 진행한다. 병원에는 식물을 전문적으로 진단·처방하는 진료상담실, 영상진단실, 입원치료실이 갖춰져 있다.
이용을 원할 경우 먼저 유선으로 상담을 받고, 해결이 어려우면 예약 후 반려식물을 가지고 병원을 방문하면 된다. 정밀진단 결과에 따라 약제 처방이나 분갈이 처방을 받을 수 있으며, 장기적인 관찰과 처치가 필요할 때는 입원치료실에서 7일에서 최대 3개월까지 돌본다.
운영 시간은 평일 오전 10시부터 오후 5시까지이며, 방문 진료 예약은 30분 단위로 진행된다. 1인당 최대 3개 화분까지 신청할 수 있고, 이용료는 무료다. 농업기술센터 관계자는 “앞으로 찾아가는 반려식물병원 등을 통해 시민 가까이에서 반려식물 문화가 자리 잡을 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.
