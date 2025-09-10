한국대학도서관연합회-누리미디어, 제3회 누리장학사업 장학금 수여

(사)한국대학도서관연합회와 ㈜누리미디어가 공동 주관하는 제3회 누리장학사업 장학금 수여식이 지난 5일 개최됐다.
누리장학사업은 미래 대학도서관 사서 인재 양성을 목표로 지난해 7월 협약을 체결한 후 시작된 프로그램이다. 누리미디어의 재정 지원을 바탕으로 한국대학도서관연합회가 운영하며, 전국 문헌정보학과 대학원 재학생 중 학업 성적과 연구 잠재력이 우수한 학생을 선발하여 장학금을 지원한다.
3회차를 맞이한 이번 수여식에서는 엄격한 심사를 거쳐 선정된 김세홍(인천대학교 석사과정 3학기), 박주희(경북대학교 석사과정 3학기), 이수재(이화여자대학교 석사과정 3학기), 정다은(연세대학교 석사과정 1학기), 조상래(전북대학교 석사과정 1학기) 등 다섯 명이 장학증서를 받았다. 시상에는 한국대학도서관연합회의 장우권 회장과 정동진 사무총장, 누리미디어의 최순일 대표가 참여했다.
장학생으로 선발된 조상래 학생은 “이번 선정은 연구 활동에 큰 의미와 동기가 된다. 앞으로 문헌정보학, 특히 메타데이터 분야 연구를 통해 정보의 신뢰성과 접근성을 높이는 방안을 모색하겠다”며 감사의 뜻을 전했다. 이수재 학생 역시 “장학금을 데이터 시각화를 위해 필요한 소프트웨어 라이선스 확보와 데이터 분석 환경 구축에 적극적으로 활용해 학문적 공동체 전체의 발전으로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
한국대학도서관연합회는 국공립대학도서관협의회, 한국사립대학교도서관협의회, 한국전문대학도서관협의회를 근간으로 하는 대학도서관 대표 연합 단체다. 누리미디어는 대한민국 대표 학술 콘텐츠 플랫폼 DBpia(디비피아)와 한국학 콘텐츠 플랫폼 KRpia를 운영하고 있으며, 최근에는 DBpia AI 등 인공지능 기술을 활용한 학술 서비스와 서지관리 프로그램 Citeasy(싸이티지)를 출시하며 연구자들의 학술 환경 혁신을 지원하고 있다.
