노만석 검찰총장 직대 “檢 개명 위기…검찰 잘못서 기인, 깊이 반성”

노만석 검찰총장 직무대행은 8일 검찰청 폐지 등 내용이 담긴 정부조직 개편안에 대해 “모든 것이 검찰의 잘못에 기인한 것“이라며 ”깊이 반성하고 있다”고 밝혔다.
노 대행은 이날 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 전날 결정된 정부조직 개편안과 관련한 취재진의 질문에 “헌법에 명시돼 있는 검찰이 법률에 의해 개명당할 위기에 놓였다”며 이같이 말했다. 노 대행은 “이 모든 것이 검찰 잘못에 기인한 것이기 때문에 그 점은 깊이 반성한다”면서도 “향후 검찰개혁의 세부적인 방향이 진행될텐데, 그 방향은 국민의 입장에서 설계가 됐으면 하는 바람이 있다”고 말했다.
노 대행은 검찰 보완 수사권 존폐 논란에 대해선 “앞으로 진행되는 과정에서 저희 검찰도 입장을 내겠다”고 답했다. 앞서 노 대행은 이와 관련해 “적법절차를 지키면서 보완수사를 통해 실체의 진실을 밝히는 것은 검찰의 권한이 아니라 의무”라고 밝힌 바 있다.
더불어민주당과 정부, 대통령실은 전날 제3차 고위당정협의회를 열고 검찰청을 폐지한 뒤 기소 기능을 가진 공소청과 수사 기능을 가진 중대범죄수사청으로 분리하는 내용의 정부조직개편안을 발표했다. 공소청은 법무부 아래, 중수청은 행정안전부 아래로 들어간다. 민주당은 이같은 내용의 정부조직법 개정안을 오는 25일 국회 본회의에서 처리할 방침이다.
