노만석 검찰총장 직대 “檢 개명 위기…검찰 잘못서 기인, 깊이 반성”

  • 입력 2025년 9월 8일 10시 05분

(서울=뉴스1) 김진환 기자 = 노만석 검찰총장 직무대행이 8일 오전 서울 서초구 대검찰청에 출근하며 취재진 질문에 답변하고 있다. 앞서 더불어민주당과 정부는 7일 검찰청을 폐지하고 기소를 담당하는 공소청과 중대범죄 수사를 맡는 중대범죄수사청(중수청)을 신설하는 내용이 담긴 정부조직 개편안을 발표했다. 공소청과 중수청은 각각 법무부와 행정안전부가 관할한다. 2025.9.9/뉴스1
노만석 검찰총장 직무대행은 8일 검찰청 폐지 등 내용이 담긴 정부조직 개편안에 대해 “모든 것이 검찰의 잘못에 기인한 것“이라며 ”깊이 반성하고 있다”고 밝혔다.

노 대행은 이날 오전 서울 서초구 대검찰청 앞에서 전날 결정된 정부조직 개편안과 관련한 취재진의 질문에 “헌법에 명시돼 있는 검찰이 법률에 의해 개명당할 위기에 놓였다”며 이같이 말했다. 노 대행은 “이 모든 것이 검찰 잘못에 기인한 것이기 때문에 그 점은 깊이 반성한다”면서도 “향후 검찰개혁의 세부적인 방향이 진행될텐데, 그 방향은 국민의 입장에서 설계가 됐으면 하는 바람이 있다”고 말했다.

노 대행은 검찰 보완 수사권 존폐 논란에 대해선 “앞으로 진행되는 과정에서 저희 검찰도 입장을 내겠다”고 답했다. 앞서 노 대행은 이와 관련해 “적법절차를 지키면서 보완수사를 통해 실체의 진실을 밝히는 것은 검찰의 권한이 아니라 의무”라고 밝힌 바 있다.

더불어민주당과 정부, 대통령실은 전날 제3차 고위당정협의회를 열고 검찰청을 폐지한 뒤 기소 기능을 가진 공소청과 수사 기능을 가진 중대범죄수사청으로 분리하는 내용의 정부조직개편안을 발표했다. 공소청은 법무부 아래, 중수청은 행정안전부 아래로 들어간다. 민주당은 이같은 내용의 정부조직법 개정안을 오는 25일 국회 본회의에서 처리할 방침이다.

김예슬 기자 seul56@donga.com
