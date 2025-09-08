본문으로 바로가기
충북도립대 9대 총장에 천범산 세종시부교육감
동아일보
입력
2025-09-08 03:00
2025년 9월 8일 03시 00분
장기우 본부장
충북도는 제9대 충북도립대 총장에 천범산 세종시교육청부교육감(58·사진)을내정했다고 7일 밝혔다. 충북 옥천 출신인 천 내정자는 옥천고를 졸업하고 한국방송통신대와 충북대 행정대학원을 나왔다. 1987년 9급 공채로 공직에 입문한 뒤 교육부 지방교육재정과장·교육일자리총괄과장, 공주대 사무국장, 충북도교육청 부교육감을 지냈다. 천 내정자는 결격 사유 조회 등을 거쳐 9∼10월 중 취임할 예정이며, 임기는 4년이다.
#충북도
#충북도립대
#천범산
#세종시교육청
#옥천
#충북대
장기우 기자 straw825@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
