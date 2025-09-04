은퇴자 노령연금, 남성 63만원-여성 35만원…“경력단절 치명적”

한국노총, 여성노동포럼 개최
국민연금 성별 통계 분석 제시
여성 가입기간, 男보다 5.7년↓
노령연금 수급액도 남성의 56%
성별 임금격차와 여성 경력단절 등의 문제로 연금에서도 성별 격차가 크다는 분석이 나왔다. 여성의 국민연금 가입기간은 남성보다 5.7년 짧고, 납부액과 수급액도 절반 수준에 그친 것으로 나타났다. 노동시장의 성별 격차로 여성의 노후 보장이 우려된다는 목소리다.
한국노동조합총연맹(한국노총)은 4일 오전 노총 대회의실에서 양성평등주간을 기념해 여성노동포럼을 개최했다. 노동시장의 성별 격차 해소 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
이날 포럼에서 발제를 맡은 장진희 한국노총 중앙연구원 선임연구위원은 노동시장 차별이 성별 연금격차로 이어지고 있다고 짚었다.
장진희 연구위원이 국민연금연구원의 ‘국민노후소득보장패널’을 분석한 결과, 2021년 기준 여성의 국민연금 가입율은 46%로 남성(63.5%)에 비해 17%p 낮게 나타났다.
가입기간으로 봐도 여성이 남성에 미치지 못하는 것으로 나타났다. 2021년 상용직 여성의 국민연금 가입기간은 11.6년이었는데, 남성의 경우 17.3년으로 5.7년 짧았다.
50대 상용직으로 한정하면 여성은 10.4년, 남성 17.1년으로 격차가 두드러진다. 이를 두고 장 연구위원은 “여성이 20~30대에 경력단절을 집중적으로 경험하고 그 공백 기간이 평생의 연금 가입 이력에 누적돼 나타난 결과”라고 분석했다. 같은 상용직이어도 과거의 경력 경로가 달랐다는 것이다.
납부액 차이도 드러났다. 2021년 기준 상용직 남성의 월평균 국민연금 납부액은 18만원인데 반해 여성은 57%에 그치는 9만5000원으로 나타났다. 연구위원은 “납부액의 차이는 곧 소득수준의 차이”라며 “가장 안정적인 상용직조차 남성 절반 수준이라는 점은 여성의 경력단절 후 저임금 상용직 일자리로 복귀, 승진 차별 등 구조적 임금격차 문제가 매우 심각함을 의미한다”고 했다.
연금 기여도가 낮은 만큼 수급액에서도 성별 격차가 확인됐다. 노동시장에서 막 은퇴한 60대를 기준으로 보면 여성의 월평균 노령연금 수급액은 35만8000원으로 남성(63만5000원)의 56.3%에 불과했다.
장진희 연구위원은 “여성의 경력단절 문제가 연급 수급에 치명적”이라며 “경력단절을 예방하고 노동시장 참여의 지속성을 보장하는 것이 핵심”이라고 강조했다.
