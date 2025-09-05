국방AI로봇융합공학과 신입생 24명 첫 모집

지역균형전형 자유전공학부는 다른 모집단위와 달리 국어, 수학, 영어 교과만 반영하며 수능최저학력기준은 국어, 수학, 영어, 탐구(사회·과학 중 1과목) 중 2개 영역 등급의 합이 5 이내로 지역균형전형으로 선발하는 인문, 자연계열의 2개 영역 등급 합 6 이내보다 높으므로 수능최저학력기준에 유의해야 한다.
논술우수자전형은 인문계열은 인문논술, 자연계열은 수리논술을 실시하나 올해 신설된 자유전공학부의 경우 통합교과형 논술을 실시한다. 반영 교과는 국어, 사회, 도덕, 수학이다. 국어·사회·도덕은 인문계열 출제 범위와 동일하며 수학은 수학, 수학Ⅰ, 미적분에서 출제된다.
국방AI로봇융합공학과 신설, 24명 선발
해병대와의 협약을 통해 설치 및 운영되는 계약학과 선발 전형인 국방AI로봇융합공학전형은 2026학년도에 신설된다.
학생부종합전형으로 1단계에서 서류평가로 3배수를 선발하며 2단계에서는 1단계 성적과 면접평가, 체력검정 및 해병대 주관 전형(합·불 판정)으로 최종 합격자를 선발한다. 그 외에 세종대는 군 계약학과로 학생부교과(항공시스템공학 특별전형)(공군), 학생부종합(사이버국방 특별전형)(육군), 학생부종합(국방AI융합시스템공학 특별전형)(해군) 전형을 운영한다.
1940년 개교한 세종대는 4차 산업혁명 시대를 선도하는 명문 대학으로 세계 100대 대학 진입을 목표로 글로벌 경쟁력을 갖춰 나가고 있다.
세종대는 영국의 글로벌 대학평가기관인 QS(Quacquarelli Symonds)가 실시한 ‘2025 아시아 대학평가’에서 아시아 상위 1%의 글로벌 명문 대학의 지위를 유지했으며 QS 분야별 세계대학평가에서는 호텔관광계열 5년 연속 국내 1위를 기록했다. 또한 세계적으로 권위 있는 ‘2025 THE(타임스고등교육) 세계대학평가’에서 국내 7위에 랭크돼 글로벌 대학으로서의 위상을 정립했다.
논문 수준을 기반으로 세계 대학 순위를 매기는 ‘2024 라이덴 세계대학순위’에서도 2년 연속 국내 대학 1위를 차지했으며 2025-26 US News 세계대학평가에서도 2년 연속 국내 3위에 올라 세종대가 국내 우수 대학을 넘어 글로벌 경쟁력을 갖춘 대표 대학으로 약진하고 있음을 입증했다.
