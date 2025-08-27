공정위, 방시혁 하이브 의장에 경고… “대기업 지정 판단 자료 허위제출”

대기업집단 여부를 판단하기 위한 자료에서 계열사를 누락한 방시혁 하이브 의장이 공정거래위원회의 제재를 받은 것으로 드러났다.
26일 관계부처에 따르면 공정위는 올해 5월 방 의장의 지정자료 허위제출 사건에 대해 경고 조치를 내렸다. 방 의장은 2023년 4월 공시대상기업집단(자산 5조 원 이상인 대기업 집단) 지정을 위한 자료를 제출하면서 사촌 2명이 각각 운영하는 건축 및 조경설계 회사 ‘신우종합건축사사무소’와 작물재배 서비스업 회사 ‘토비누리’를 누락했다. 하이브는 지난해 처음으로 대기업집단에 이름을 올렸다.
공정위는 “정당한 이유 없이 거짓 자료를 제출한 행위에 해당한다”면서도 법 위반 정도가 크지 않다고 판단해 경고 조치를 내렸다. 해당 회사들의 사업이 하이브의 주력 업종과 관련성이 크지 않은 데다 하이브와 거래 관계가 없는 점 등이 고려됐다. 해당 회사들의 누락 여부가 2023년 대기업집단 지정에도 영향을 미치지 않았다. 현재 두 회사는 하이브에서 계열 제외된 상태다.
