코이카, ‘세계 인도주의의 날’ 기념 팝업 행사 개최

  • 동아일보
‘2025 세계 인도주의의 날’ 캠페인 팝업 행사 포스터. 코이카 제공
‘2025 세계 인도주의의 날’ 캠페인 팝업 행사 포스터. 코이카 제공
코이카는 ‘세계 인도주의의 날(World Humanitarian Day)’을 기념해 서울 영등포구 IFC몰에서 오는 24일까지 ‘아주 보통의 하루: 일상을 지키는 사람들’ 캠페인 팝업 행사를 진행한다고 22일 밝혔다.

재난, 분쟁, 기후위기 등 전 세계적으로 발생하고 있는 인도적 위기 상황과 구호 활동가들의 노력을 알리고 인도적 지원 활동에 대한 시민들의 공감과 지지를 높이기 위해 마련된 행사다. 시민들이 직접 체험하며 캠페인 취지와 인도주의 정신에 공감할 수 있는 다양한 프로그램으로 구성됐다.

주요 프로그램으로는 ▲위기 현장 구호 활동가의 입장이 돼보는 ‘인도적 지원 활동가 유형 테스트’ 체험 코너 ▲팔레스타인, 아프가니스탄, 예멘 등 시민들의 더 많은 관심이 요구되는 ‘인도적 위기 현장 사진 전시’ ▲대한민국 해외긴급구호대(KDRT) 등 구호 활동가들의 이야기를 담은 ‘영상 상영’과 ‘응원 메시지 참여 공간’ 등이 있다.

특히 국제이주기구(IOM), 유엔난민기구(UNHCR), 월드비전 등 캠페인에 참여한 국제기구와 NGO에서 제공한 인도주의 구호활동가의 활동복을 입고 기념 사진을 촬영할 수 있는 ‘인도주의 네컷’ 포토부스는 가족 단위 방문객들에게 큰 호응을 얻고 있다.

행사 주요 프로그램 참여 미션을 완성하면 캐릭터 굿즈를 증정하는 ‘스탬프 투어 이벤트’와 ‘현장 SNS 인증샷 이벤트’ 등 방문만 해도 제공되는 다양한 혜택도 시민들의 참여를 유도하고 있다. 자세한 행사 정보와 이벤트 참여 방법은 ‘세계 인도주의의 날’ 캠페인 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

이한규 기자 hanq@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
