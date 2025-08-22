코이카, ‘세계 인도주의의 날’ 기념 팝업 행사 개최

코이카는 ‘세계 인도주의의 날(World Humanitarian Day)’을 기념해 서울 영등포구 IFC몰에서 오는 24일까지 ‘아주 보통의 하루: 일상을 지키는 사람들’ 캠페인 팝업 행사를 진행한다고 22일 밝혔다.
재난, 분쟁, 기후위기 등 전 세계적으로 발생하고 있는 인도적 위기 상황과 구호 활동가들의 노력을 알리고 인도적 지원 활동에 대한 시민들의 공감과 지지를 높이기 위해 마련된 행사다. 시민들이 직접 체험하며 캠페인 취지와 인도주의 정신에 공감할 수 있는 다양한 프로그램으로 구성됐다.
주요 프로그램으로는 ▲위기 현장 구호 활동가의 입장이 돼보는 ‘인도적 지원 활동가 유형 테스트’ 체험 코너 ▲팔레스타인, 아프가니스탄, 예멘 등 시민들의 더 많은 관심이 요구되는 ‘인도적 위기 현장 사진 전시’ ▲대한민국 해외긴급구호대(KDRT) 등 구호 활동가들의 이야기를 담은 ‘영상 상영’과 ‘응원 메시지 참여 공간’ 등이 있다.
특히 국제이주기구(IOM), 유엔난민기구(UNHCR), 월드비전 등 캠페인에 참여한 국제기구와 NGO에서 제공한 인도주의 구호활동가의 활동복을 입고 기념 사진을 촬영할 수 있는 ‘인도주의 네컷’ 포토부스는 가족 단위 방문객들에게 큰 호응을 얻고 있다.
행사 주요 프로그램 참여 미션을 완성하면 캐릭터 굿즈를 증정하는 ‘스탬프 투어 이벤트’와 ‘현장 SNS 인증샷 이벤트’ 등 방문만 해도 제공되는 다양한 혜택도 시민들의 참여를 유도하고 있다. 자세한 행사 정보와 이벤트 참여 방법은 ‘세계 인도주의의 날’ 캠페인 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.
