고양시, 23일 시청서 대입 수시 설명회 개최

경기 고양시는 23일 고양시청 백석별관 3층 대강당에서 ‘2026학년도 대입 수시 전략 설명회’를 연다고 20일 밝혔다. 대상은 대입을 준비하는 학생과 학부모, 교사다.
이번 설명회에서는 조만기 EBS 강사의 수시 전략 특강, 황규훈 경기도교육청 대입지원단 팀장의 체육 계열 맞춤형 설명회, 현직 고등학교 진학 담당 교사들이 참여하는 일대일 개별 컨설팅, 수도권 40여 개 대학이 함께하는 대학 입학 정보 박람회 등이 마련된다.
오전에는 △EBS 진로·진학 실제 지원 사례 △수시 준비 전략 △합격·불합격 사례 분석 등을 다루며 수험생과 학부모에게 실질적인 정보를 제공한다. 오후에는 △체육 계열 생활기록부 관리 요령 △대학별 최신 입학 정보 △맞춤형 진학 컨설팅이 이어져 학생 개별 상황에 맞춘 진학 로드맵을 제시한다.
행사는 오전 10시부터 오후 6시까지 진행된다. 모든 프로그램은 사전 신청을 통해 참여할 수 있다. 선착순으로 접수해 조기 마감될 수 있다. 자세한 일정과 신청 방법은 안내 포스터의 QR 코드를 통해 확인할 수 있다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
