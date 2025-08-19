이재명 대통령도 휴가 보낸 거제시 ‘저도’ 재개방

거제시는 대통령 여름별장 ‘청해대(靑海臺)’가 있는 저도(猪島)의 하계 정비를 마치고 16일부터 재개방했다고 18일 밝혔다. ‘바다의 청와대’라 불리는 저도는 역대 대통령이 휴식과 휴가를 보낸 섬으로, 이재명 대통령도 이달 4일부터 8일까지 휴가를 보내며 정국을 구상했다.
저도에는 대통령 별장을 비롯해 인공 백사장, 3개의 전망대, 연리지 정원, 해송과 동백나무 군락지 등 다채로운 볼거리와 산책로가 조성돼 있다. 저도는 일제강점기 일본군 시설로 사용됐다가 광복 후 이승만 전 대통령의 여름철 휴양지로 활용됐다. 이후 1972년 박정희 전 대통령 시절 대통령 별장(청해대)으로 지정됐고 2019년 47년 만에 일반에 개방됐다. 1월과 7월, 연중 2회 실시하는 해군 정비 기간과 매주 수요일을 제외하고 일반에 개방된다. 거제시 장목면 궁농항에서 유람선을 타고 들어갈 수 있다.
저도는 민간 개방 후 최근까지 35만 명 이상이 다녀갔다고 한다. 거제시 관계자는 “저도 관광은 거제의 청정 자연과 대통령 휴가지라는 상징성을 동시에 느낄 수 있는 특별한 경험이 될 것”이라며 “저도가 품고 있는 신비로운 자연환경과 역사적 의미가 어우러진 곳에서 온전한 휴식을 취할 수 있을 것”이라고 말했다.
