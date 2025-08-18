김건희·김예성·건진법사, 특검 사무실 도착···대질 조사 가능성

(왼쪽부터) 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사, 김 여사의 ‘집사’로 알려진 김예성 씨, ‘건진법사’ 전성배 씨 / 뉴스1

특검은 김 여사가 14일 조사 당시 윤 전 대통령과 함께 공천에 개입했다는 의혹에 대해 대부분 진술거부권을 행사해 이날 추가 조사를 하기로 했다. 특검은 이날 김 여사를 상대로 김 씨, 전 씨 등과 대질 조사를 할 가능성이 있다는 관측도 나오고 있다.