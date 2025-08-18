“주차 단속 걸리자 카페 탓하는 손님…자영업자들 황당”

카페 앞에 불법주차를 했다가 주정차 위반 딱지를 받게 되자 이를 카페 주인에게 따진 손님에 대한 글이 자영업자 누리꾼들 사이에서 눈길을 끌고 있다.
지난 14일 자영업자 네이버 카페 ‘아프니까 사장이다’에는 ‘허허 주차위반 딱지 떼었다고 전화 온 손님’이라는 제목의 글이 올라왔다.
카페를 운영 중이라고 밝힌 작성자 A씨는 “매장 직원에게 문자가 왔다”면서 “저희 매장 앞에 주차했다가 주차 딱지 떼었다고 전화로 따지셨다는데, 직원은 손님 번호를 받아서 저한테 전달했다”고 적었다.
A씨가 공유한 당시 카카오톡 대화 내용을 보면 이 직원은 “사장님, 방금 손님한테 전화 왔는데 저희 매장 바로 앞에 주차되는 걸로 알고 주차하셨는데 주차 위반 딱지 붙었다고, 어떻게 하냐고 전화하셨다”면서 “그래서 일단 성함과 전화번호 받아놨는데 사장님이 연락 한 번 해보셔야 할 것 같다”고 A씨에게 설명한다.
이런 상황에 대해 A씨는 “카페 앞 도로는 매일 주차 단속 차량이 도는 좁은 길이다. 주정차 금지 도로인 걸 다 안다”면서 “저희 매장 직원들은 주차해도 된다고 안내하지도 않았다”고 했다.
이어 “매일 같이 불법 주차하는 차량이 있다. 제가 (이 손님에게) 전화를 해야 하는 건가? 골머리 아프다”라고 토로했다.
자영업자 누리꾼들은 “본인이 물어보고 주차하던가, 뭘 어떻게 하냐니. 돈을 대신 내달라는 건가? 진짜 별의별 사람이 다 있네요” “우리도 저런 손님 하나 있었는데 그리로 이사갔나 보네요. 그냥 심심한 위로의 말씀이나 해주세요” “놔두시지요. 본인이 알아서 했어야죠” “별의별 거지들이 점점 늘어가는 중인가 봐요” “구청에 문의하라고 하시면 됩니다. 그냥 무대응이 답입니다” 등의 반응을 보였다.
