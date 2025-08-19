동아일보

[강서구] AI로 행정 혁신, 구민 삶 진화

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

행정 업무 지원하는 AI 플랫폼 도입


강서형 AI 업무지원 플랫폼 메인 화면. 강서구 제공
강서형 AI 업무지원 플랫폼 메인 화면. 강서구 제공
강서구(구청장 진교훈)가 ‘강서형 AI 업무지원 플랫폼’을 본격 가동한다. △문서 요약 △질의응답 △이미지 생성 △공공기관 맞춤형 문서 초안 작성 등 반복적이고 표준화된 업무는 인공지능(AI)이 처리하고, 공무원은 보다 창의적이고 전략적인 행정에 주력하도록 하기 위해서다.

이 플랫폼은 전 부서가 하나의 시스템에서 업무를 처리할 수 있도록 내부망 기반으로 설계돼, 외부 AI 서비스를 사용할 때 발생할 수 있는 데이터 유출 등의 문제를 근본적으로 해소했다. 그러면서도 △최신 챗GPT를 비롯해 △실시간 검색이 가능한 퍼플렉시티 △데이터 분석에 특화된 Claude △고성능 번역기 DeepL 등 다양한 생성형 AI 모델이 통합돼 있다. 대화 내용이나 입력된 데이터는 저장되지 않으며, 내부 행정시스템을 통해서만 접속이 가능하다. 구는 전 직원 대상 이용 매뉴얼을 배포하고 자체 교육을 진행한다.

진 구청장은 “공무원은 AI로 더 스마트하게 일하고, 구민은 AI를 통해 더 편리한 일상을 누릴 수 있는 ‘AI 강서’를 만들어 나가겠다”고 말했다.

#서울 톡톡#서울#강서구
김수진 기자 genie87@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0