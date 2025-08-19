[강서구] AI로 행정 혁신, 구민 삶 진화

강서구(구청장 진교훈)가 ‘강서형 AI 업무지원 플랫폼’을 본격 가동한다. △문서 요약 △질의응답 △이미지 생성 △공공기관 맞춤형 문서 초안 작성 등 반복적이고 표준화된 업무는 인공지능(AI)이 처리하고, 공무원은 보다 창의적이고 전략적인 행정에 주력하도록 하기 위해서다.
이 플랫폼은 전 부서가 하나의 시스템에서 업무를 처리할 수 있도록 내부망 기반으로 설계돼, 외부 AI 서비스를 사용할 때 발생할 수 있는 데이터 유출 등의 문제를 근본적으로 해소했다. 그러면서도 △최신 챗GPT를 비롯해 △실시간 검색이 가능한 퍼플렉시티 △데이터 분석에 특화된 Claude △고성능 번역기 DeepL 등 다양한 생성형 AI 모델이 통합돼 있다. 대화 내용이나 입력된 데이터는 저장되지 않으며, 내부 행정시스템을 통해서만 접속이 가능하다. 구는 전 직원 대상 이용 매뉴얼을 배포하고 자체 교육을 진행한다.
진 구청장은 “공무원은 AI로 더 스마트하게 일하고, 구민은 AI를 통해 더 편리한 일상을 누릴 수 있는 ‘AI 강서’를 만들어 나가겠다”고 말했다.
