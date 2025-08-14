[단독]최교진 “아이가 누군지 알려면 같이 목욕하고 몰래 자취방서 술도 먹어봐야”

최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 과거 한 인터뷰에서 “아이가 누구인지 알기 위해선 같이 목욕도 하고 몰래 아이 자취방에 가 술도 같이 먹어봐야 한다”는 발언을 한 것으로 확인됐다.
최 후보자는 2003년 3월 보도된 대전지역 매체와의 인터뷰에서 교육행정 정보시스템 나이스(NEIS)에 등록되는 평가로는 학생들의 특성을 다 파악할 수 없다는 점을 지적하며 이같이 말했다. 당시 최 후보자는 전국교직원노동조합(전교조) 통일위원장을 맡고 있었다. 최 후보자는 충남 부여군 세도중 교사였다가 전교조 활동으로 세 번째로 해직된 상황이었다.
최 후보자는 “(나이스의 문제가) 한마디로 평가를 계량화하겠다는 것이냐”는 질문에 대해 “정말 그 아이를 알아보기 위해서 같이 목욕도 하고 아무도 몰래 아이의 자취방에 가서 술도 같이 먹어봐야 한다”고 말했다.
이어 “껴안고 잠도 자보고, 이 녀석의 이야기를 함부로 이야기해선 안되겠다 싶어서 (보고를) 안올리면서 몇 달을 고민한 진짜 선생님은 형편없는 교사가 되는 거다. 수치로 계량화할 수 없는 일들을 너무 쉽게 생각하신다는 것”이라고 덧붙였다.
전교조 활동을 하면서 교육부 관료들에 대한 부정적 인식도 드러냈다. 최 후보자는 “교육부 자체가 소위 특정한 학벌과 미국의 학파까지 연결되는 그런 것이 해방 이후 계속해서 한 맥으로만 흘러왔다”며 “그것이 굉장히 관료화돼 있어 대부분 장관이 그곳에 가서 소위 길들이기, 길들여지기를 당한다고 한다”고 밝혔다.
한편 최 후보자 측은 당시 인터뷰에 대한 본보 질의에 “22년 전에 했던 인터뷰 중 나왔던 얘기로 당시 취지는 NEIS를 통해 학생들을 산술적으로 평가하는 것의 문제점에 대해 지적한 것이었다”고 밝혔다. 이어 “학생에 대한 평가는 기계적으로 계량화된 방식이 아닌, 교사와 학생 간의 솔직하고 친밀한 관계를 통해 이루어져야 한다는 취지였고 그것을 강조하는 과정에서 일부 표현들이 과하게 보일 수 있는 것 같다”며 “이 부분에 대해 유감스럽게 생각한다”고 전했다.
