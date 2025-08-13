영동고속도로 마성터널서 초등생 태운 버스 뒤집혀…6명 중경상

13일 경기 용인 영동고속도로 마성터널에서 어린이들을 태운 소형 버스가 전복되는 사고가 발생했다.
경기남부경찰청에 따르면 이날 오전 9시 15분경 영동고속도로 강릉 방향 마성터널 내 2차선을 주행하던 버스가 원인을 알 수 없는 이유로 미끄러져 터널 벽을 들이받은 뒤 넘어졌다.
이 사고로 초등생 2명이 중상을, 4명이 경상을 입는 등 총 6명이 다쳐 병원으로 이송됐으며, 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
사고가 난 버스는 축구클럽 버스로, 당시 초등학생 18명과 30대 운전자 1명 등 19이 탑승하고 있었다. 탑승자 모두 안전벨트를 착용한 상태였던 것으로 확인됐다. 이들은 지방 축구대회에 가기 위해 버스로 함께 이동하다 사고를 당한 것으로 전해졌다.
경찰은 사고가 난 현장 인근을 통제하고, 자세한 사고 원인을 조사하고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
