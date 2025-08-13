내일 오전까지 중부지방 장대비 더 내린다…시간당 30㎜ 안팎

13일 기상청에 따르면 14일 오전까지 수도권·강원도·충북 북부에, 새벽까지는 충남권에 시간당 30㎜ 안팎의 비가 올 것으로 예상된다.
13~14일 이틀간 강수량은 △서울·인천·경기·서해5도 50~120㎜(많은 곳 인천·경기 북부·서해5도 200㎜ 이상) △강원 내륙·산지 30~100㎜(많은 곳 강원중·북부 내륙 150㎜ 이상) △강원 북부 동해안 10~40㎜ △강원 중·남부 동해안 5~20㎜ △충남 북부, 충북중·북부 30~80㎜(많은 곳 충남 북부 100㎜ 이상) △대전·세종·충남 남부·충북 남부 20~60㎜로 예상된다.
전라권과 경상권에는 하루동안 5~40㎜의 소나기가 내리겠다.
비나 소나기가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠으나 최고 체감온도는 31도 이상(남부지방 33도 이상)으로 올라 매우 무덥겠다.
당분간 기온은 평년(최저 21~24도, 최고 28~32도)과 비슷하겠다. 이날 아침 최저기온은 22~27도, 낮 최고기온은 28~35도가 되겠다.
주요 도시별 예상 최저 기온은 △서울 26도 △인천 25도 △춘천 24도 △강릉 27도 △대전 25도 △대구 25도 △전주 25도 △광주 25도 △부산 26도 △제주 27도다.
최고 기온은 △서울 29도 △인천 28도 △춘천 29도 △강릉 32도 △대전 32도 △대구 34도 △전주 33도 △광주 33도 △부산 32도 △제주 32도로 예상된다.
