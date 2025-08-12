“오징어 두마리 5만6000원”…속초 난전 이번엔 바가지 논란

강원 속초시 유명 포장마차촌 ‘오징어 난전’의 한 가게가 불친절 논란에 휩싸인 데 이어 이곳의 다른 가게는 ‘바가지 가격’으로 도마 위에 올랐다.
8일 속초시청 홈페이지 자유게시판에는 ‘오징어 난전 갔다가 너무 화가 난다’는 제목의 글이 올라왔다.
글 작성자 A 씨는 “오징어가 많이 잡혀서 가격이 싸졌다는 말을 듣고 좋은 가격에 맛 좋은 오징어를 먹을 수 있을 것이란 기대감에 지인들과 오징어 난전을 찾았다”고 운을 뗐다.
A 씨에 따르면 상인들은 ‘요즘 오징어가 안 잡힌다’ ‘오징어가 귀하다’면서 한 마리당 2만8000원을 불렀고, 한 마리만은 팔지 않는다고 말했다고 한다.
A 씨는 “(오징어 난전까지) 간 시간과 노력이 아까워서 두 마리를 5만6000원에 구매했다”고 토로했다.
식사를 시작한 지 얼마 지나지 않아 음식과 주류 등 추가 주문에 대한 압박을 받았다고 A 씨는 주장했다. 그는 “몇 입 하지도 않았는데 ‘더 안 시키냐’ ‘술은 안 마실 거냐’고 하더라”며 “‘물티슈는 알아서 챙겨가라’고 하더라. 초장을 더 달라고 하니까 ‘더 시키지도 않을 건데 뭔 초장이냐’고 투덜거리길래 기분 나빠서 먹다가 그냥 나왔다”고 했다.
그러면서 “오징어 값이 많이 비싼가 했지만 난전 바로 앞 횟집에서는 2만 원에 오징어 두 마리와 서비스 회까지 줬다. 믿지 못할까 봐 사진도 첨부한다”며 “오징어 난전의 5만6000원 오징어와 불친절한 상인들을 이렇게 내버려두는 것이 맞나”라고 분통을 터뜨렸다.
앞서 6월 오징어 난전의 한 가게 직원은 혼자 방문한 유튜버에게 “이 아가씨야, 여기에서 먹으면 안 되겠니” “빨리 잡숴” 등 무례한 발언을 해 논란이 됐다. 당시 음식이 나온 지 몇 분 지나지 않았을 시점이라 더 공분을 샀다. 해당 점포는 이달 8일부터 31일까지 영업정지 처분을 받았다.
강원도는 이달 말까지를 휴가철 피서지 물가안정 특별대책 기간으로 정하고 숙박업소와 음식점 등의 가격·서비스 점검에 나선다. 도청 콜센터(국번없이 120)로 신고하면 해당 읍면동 직원이 30분 내로 조치를 취할 방침이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
