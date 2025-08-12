‘경포의 밤’ 즐거웠나요…야간 해수욕장 이용 전년 대비 3배 증가

12일 강릉시에 따르면 올여름 경포해수욕장은 7월 26일부터 지난 9일까지 총 15일간 오후 6시부터 9시까지 3시간 연장 운영을 실시했다.
이 기간 누적 이용객은 3만 785명으로 전년 대비 약 3배 증가했다.
시는 야간 해수욕장 운영이 이뤄지는 중앙광장 일원 약 200m 구간에는 안전사고 발생 예방을 위해 구조선 2대, 수상 오토바이 2대를 전진 배치하고, 높이 25m의 1200W 조명 39개를 이용해, 백사장 및 수영 구간을 밝게 비추어 안전사고 발생 방지에 노력을 기울였다.
특히 올해 두 번째로 야간 개장을 실시한 해수 풀장의 경우 전년 대비 조명을 150W 4개에서 8개로 추가하여 안전사고 예방 및 이용객 편의를 높였다. 교통·질서 관리도 강화했다. 모범운전자를 연장 배치해 주차장과 진·출입로의 흐름을 끊김이 없이 유지하고, 혼잡 구간을 신속히 분산시켜 야간 교통안전을 확보했다. 백사장에서는 질서계도, 강릉시자율방범대의 순찰 강화로 무질서를 사전에 차단해 가족 단위 방문객도 안심하고 머물 수 있는 환경을 조성했다.
또 청소 인력 6명을 전담 배치해 백사장과 편의시설을 수시로 정비, 깨끗하고 쾌적한 해변 환경을 유지하며 안전·질서·청결이 조화를 이룬 야간 휴식 공간으로 조성했다.
김홍규 강릉시장은 “야간 시간대에도 안심하고 즐길 수 있도록 시설과 안전 관리를 꼼꼼히 강화한 결과, 시민과 관광객의 만족이 크게 높아졌다”며 “지속적으로 변화하는 피서객의 수요를 사전에 파악하고, 강릉시민과 함께 안전·질서·청결 두루 갖춘 경포해수욕장을 운영하겠다”고 말했다.
