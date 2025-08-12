적자-의사 구인난에, 인구 9만 밀양 ‘마지막 응급실’ 폐쇄

11일 경남 밀양시 삼문동에 사는 김모 씨(52)는 밀양윤병원 응급실 중단 소식을 듣고 이렇게 말했다. 김 씨는 6월 복통으로 쓰러져 15분 만에 밀양윤병원 응급실에서 치료받았던 경험이 있다. 그는 “앞으로는 1시간 거리의 창원이나 부산으로 가야 한다니 불안하다”고 했다.
11일부터 전국 수련병원에서 하반기 전공의 모집이 시작되면서 비수도권 의료기관의 공백이 빠르게 커지고 있다. 전문의 과정을 마치기 위해 복귀하는 전공의들이 그동안 메워 왔던 지방 병원의 진료 자리를 한꺼번에 비우면서 응급실 폐쇄와 진료 축소가 속출하는 것이다. 밀양에 이어 강원 지역 의료원 등도 비슷한 인력난에 직면하며, 지역의료 붕괴 우려가 현실로 다가오고 있다. ● 인구 9만 도시 유일 응급실 폐쇄
밀양윤병원은 이달 1일 오전 7시부터 응급실 운영을 중단했다. 응급의학과 의사 5명 중 3명이 지난달 31일 동시에 사직했고, 신규 인력 채용에 실패했다. 병원은 7일 지역응급의료기관 지정서를 자진 반납했다. 밀양시가 야간진료 병원 운영과 새 응급의료기관 지정에 나섰지만, 장시간 이송과 치료 지연은 불가피하다. 김 씨처럼 심야에 응급환자가 발생하면 밀양시민 9만여 명은 부산과 경남 창원, 김해 등 인근 지역으로 ‘응급실 원정’을 가게 됐다. 경남도 관계자는 “시설과 장비가 있어도 의사가 없으면 지정이 불가능하다”고 했다.
병원 측은 의료인력 수급난과 함께 누적 적자를 운영 중단의 이유로 들었다. 병원 관계자는 “응급실 운영으로 지난해 15억 원, 최근 수년간 수십억 원대의 적자가 발생해 일반 병상 입원과 외래 수익으로 보전하기는 어려웠다”고 했다. 병원 측은 새 의사를 구할 때까지만이라도 응급실을 운영할 수 있도록 간호사와 응급구조사 등 20여 명의 인건비를 지원해 달라고 요청했다. 하지만 시는 “병원 운영을 중단한 상황에서는 재정 지원을 할 근거가 없다”며 거부했다.
이 같은 상황은 전공의 파업 이후 이어진 인력 이동과 직결된다. 밀양윤병원은 전문의를 구하지 못하자 의정 갈등으로 수도권 수련병원을 떠난 일반의 3명과 계약해 응급실을 운영해 왔다. 그러나 의정 갈등이 해소되자 이들이 전문의 과정을 위해 수련병원으로 돌아간 것이다. 이형민 대한응급의학의사회장은 “최근 1년 반 동안 정부 지원책이 수도권 중심으로 집행돼 수도권 쏠림 현상이 심화됐다”며 “전문의 배출 규모를 고려하면 최소 내년까지 지역의료 공백과 인력난이 해소되기 어렵다”고 전망했다. ● ‘전공의 복귀→지역의료 공백’ 심화
보건복지부 자료에 따르면 수련병원을 사직하거나 임용을 포기한 전공의 8791명 중 5399명(61.4%)이 일반의로 취업했다. 이들이 수련병원으로 복귀하면 비수도권 의료 공백은 더 커질 것으로 우려된다. 11일부터 하반기 전공의 모집이 수련병원별로 시작되면서 사직 전공의들이 한꺼번에 복귀할 수 있기 때문이다.
강원 강릉의료원도 전공의 3명이 이달 말까지만 근무하겠다고 통보했다. 응급실 2명, 건강검진센터 1명이 빠질 예정이다. 의료원은 내부 의사가 한시적으로 응급실 근무를 지원하기로 했지만, 장기 대책은 마련되지 않았다. 최안나 강릉의료원장은 “12일 모집 공고를 낼 예정이지만 당장 의사를 구하기 어렵기에 여기저기 알아보고 있다”며 “당장은 다른 진료과목 의사를 응급실에 투입하지만 한시적일 것”이라고 말했다.
경북 울릉군은 도내 8개 병원과 협약을 맺고 응급의학과 전문의를 순환 파견하고 있다. 그러나 인구감소지역 의료기관은 환자가 줄어도 인건비와 장비 유지비가 고정돼 있어 운영 부담이 크다.
전문가들은 지방 의료 인력 확충 방안을 비롯한 근본적인 대책 마련이 필요하다고 입을 모았다. 조석주 부산대 응급의학과 교수는 “지역의료와 응급의료의 붕괴를 막기 위해서는 기피의 근본 원인인 낮은 수가와 법적 책임 문제를 해결하는 등 근본적인 대책을 마련할 필요가 있다”고 제언했다.
