해군호텔 웨딩홀 위탁 사업자, 특혜성 계약 의혹 수사

서울 영등포구 해군호텔 웨딩홀을 위탁 운영하는 업체가 특혜성 독점 계약을 맺었다는 의혹에 대해 경찰이 수사 중이다.
서울경찰청 광역수사대 반부패수사대는 서울 영등포구에 위치한 해군호텔 웨딩홀을 위탁 운영하는 업체의 비리 의혹을 수사하고 있다고 11일 밝혔다.
경찰은 계약 과정에서 비리가 있었는지, 해군 전현직 군인이 사건과 연관돼 있는지 등을 들여다보고 있는 것으로 알려졌다.
서울 해군호텔 웨딩홀 위탁사업자인 A 씨는 2013년 해군과 첫 계약을 맺은 뒤 여러 차례 수의계약을 통해 최대 2032년까지 서울 해군호텔 웨딩홀을 위탁하기로 한 것으로 알려졌다.
해군은 2023년 감사원 감사와 지난해 해군 감찰실 감찰 이후 올 3월에야 업체에 계약 해지를 통보했는데, 이후 소송 등이 이어져 현재까지 해당 업체가 서울 해군호텔에서 영업 중인 것으로 전해졌다.
해군은 자체 감찰 이후 서울 해군호텔이 위치한 영등포경찰서에 이 사건을 고발했다. 이후 사건은 영등포경찰서에서 서울경찰청 반부패수사대로 옮겨졌다.
반부패수사대는 지난달 7일 고발장을 이첩 받아 수사를 진행 중인 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 “수사 중인 사안이 맞다”면서도 이외의 사실을 확인해줄 수 없다고 말을 아꼈다.
