21일 구속 여부 결정

금전 문제로 갈등을 빚은 지인과 평소 앙심을 품었던 이웃 등 4명을 살상한 혐의로 체포된 피의자 차철남(56·중국 국적) 2025.5.21. 뉴스1

경기 시흥경찰서에 따르면 수원지법 안산지원은 이날 오전 11시 살인 및 살인미수 혐의를 받는 차 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연다. 구속 여부는 이날 오후 결정될 전망이다.차 씨는 이날 오전 9시 30분께 시흥서를 나서며 ‘편의점주와 집주인에 대한 살해 의도가 있었느냐’는 취재진 질문에 “없었습니다”고 답했다. 그는 ‘갑자기 범행했다는 말인가’란 물음엔 고개를 끄덕였다.차 씨는 지난 17일 오후 같은 중국 국적 50대 A 씨 형제를 시흥시 정왕동 주거지와 이로부터 직선거리로 200여m 떨어져 있는 피해자 주거지에서 각각 둔기로 살해한 혐의를 받고 있다.그는 경찰 조사에서 A 씨 형제가 2013년부터 수차례에 걸쳐 빌려 간 3000만 원가량을 갚지 않아 이달 초 흉기를 미리 구입하는 등 범행을 계획했다고 진술했다.

차 씨는 2012년 한국 체류비자(F4)로 입국한 후 현 주거지에서 살아왔다. A 씨 형제와는 평소 의형제처럼 가깝게 지내온 것으로 조사됐다.그는 또 이달 19일엔 평소 애용하던 주거지 앞 편의점에서 업주인 60대 여성 B 씨를, 편의점으로부터 1.3㎞ 떨어진 체육공원에선 주거지 건물주인 70대 남성 C 씨를 잇달아 흉기로 찌른 혐의도 받는다.B 씨와 C 씨는 현재 중환자실에서 치료받고 있다. 생명엔 지장이 없는 상태라는 게 경찰 설명이다.차 씨는 C 씨 등에 대한 범행에 대해선 우발적으로 저질렀다고 경찰에 진술한 것으로 전해졌다. 주요 범행 동기는 “나를 험담해서” “나를 무시해서” 등이라고 한다.경찰은 차 씨가 구속되는 대로 구체적인 범행 동선과 A 씨 형제와의 금전 거래 내역 등 자세한 사건 경위를 파악하겠다는 방침이다.경찰은 향후 프로파일러를 투입해 차 씨를 상대로 반사회적 인격장애(사이코패스) 검사도 진행할 예정이다.(시흥=뉴스1)